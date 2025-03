Viabilità, Amati: “Le strade per raggiungere Saturnia sono da rally, la Provincia intervenga”

Grosseto. “Alcuni giorni fa la località termale di Saturnia è salita alle cronache per l’evento annuale ‘Forum in masseria’ organizzato dal giornalista Bruno Vespa, a cui partecipano le più alte cariche dello Stato, i personaggi più influenti della politica nazionale, del giornalismo e dell’economia. Purtroppo però, per arrivare a destinazione, qualunque sia la strada scelta per arrivare, si deve affrontare una vera e propria odissea ‘stradale’. Ovviamente l’odissea è quella rappresentata dalle strade. Nel caso specifico quelle provinciali”: a dichiararlo è Guendalina Amati, consigliere provinciale di Fratelli d’Italia Grosseto.

“Infatti – prosegue Amati -, arrivando dall’Amiata, non è obbligatorio sistemare le Sp 160, Sp 10, Sp 155, mentre arrivando da Grosseto, la provinciale 159, er l’arrivo di ministri, ma quello che risalta maggiormente è il luogo dove queste strade portano. Il polo termale, conosciuto a livello mondiale, capace di attirare turisti 365 giorni all’anno e conosciuto a livello internazionale, ma purtroppo completamente dimenticato in quanto a viabilità dalla Provincia di Grosseto e dal suo presidente”.

“Possiamo – commenta Amati – comprendere che al presidente Limatola poco interessi se ad arrivare a Saturnia siano i Ministri del Governo Meloni, ma rimaniamo alquanto perplessi che non tenga in considerazione che Saturnia, con il suo polo termale, rappresenti uno dei fiori all’occhiello della Maremma, dell’economia locale e non solo”.

“Più volte – spiega Amati – ho denunciato lo stato indecente in cui versano le strade provinciali, ricevendo come risposta che i lavori di rifacimento e manutenzione delle strade vengono scelti ed effettuati sulla base di criteri specifici, come ad esempio il numero di vetture che percorrono tali vie. Pertanto, visto che a Saturnia arrivano centinaia di migliaia di turisti ogni anno, anche queste strade dovrebbero avere la priorità nei rifacimenti. Ma attualmente non si vede all’orizzonte alcun lavoro”

“Mentre il presidente Limatola ‘piange soldi’ su tutti i giornali, dando la colpa al Governo Meloni se non effettuerà lavori di manutenzione sulle provinciali, vorrei far presente a Limatola che proprio ad agosto dello scorso ha deliberato una variazione di bilancio di ben 300mila euro, solo ed esclusivamente per uno studio di fattibilità, mentre tante strade andrebbero chiuse per le loro condizioni indegne. Quindi, non sarà per caso che il presidente Limatola punti a farsi notare dai cittadini, e non solo, del capoluogo e dell’hinterland grossetano, a discapito dei centri minori, per continuare a galleggiare in una Provincia dove non beneficerebbe per i numeri reali di una vera maggioranza di consiglieri?”, conclude Guendalina Amati.