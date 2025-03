Un anno fa nasceva Nuovo Orizzonte Civico, il bilancio dell’associazione: “Comunità in crescita”

Grosseto. Primo anniversario per Nuovo Orizzonte Civico ed è il tempo di bilanci per l’associazione guidata da Claudio Pacella, che ha appena dato il via alla campagna di tesseramento per il 2025.

“E’ stato un anno intenso – afferma il presidente – in cui abbiamo dimostrato di poter contare su un gruppo solido e unito che ne compone il direttivo e l’assemblea, ma anche con un’organizzazione che si sta ramificando in tutta la provincia di Grosseto. Possiamo dire di essere soddisfatti di quanto fino a qui siamo riusciti a creare, ma non sicuramente appagati. In provincia c’è voglia di un civismo che sia sempre più coordinato, ma soprattutto che guarda agli interessi dei cittadini e non alle logiche, spesso imposte dall’alto, dei partiti in cui molti di noi, pur nascendo civici, per un periodo hanno militato. Il civismo ha restituito a tutti noi la libertà di azione sui nostri territori e la possibilità di valutare, anche localmente, quelle proposte di governo che meglio si sposano con le nostre idee”.

Da qui una rete che è formata dalle sezioni locali, oltre a quella di Grosseto che coinvolge anche i comuni confinanti, quella dell’Alta Maremma guidata da Daniele Brogi, con Lorenzo Piras vice e che abbraccia la fascia settentrionale della provincia, quella delle Colline dell’Albegna coordinata da Diego Cinelli, che è anche vicepresidente provinciale, che si spinge fino all’entroterra delle Colline del Tufo, e quella Monte Argentario-Capalbio guidata da Marco Nieto, che ha un focus particolare sulla zona costiera.

“Con la nostra prima, vera, campagna di tesseramento che abbiamo avviato siamo pronti a creare sezioni o gruppi di lavoro su tutti i comuni della nostra provincia – aggiunge Pacella – e questo lo facciamo anche grazie ad una rete che ad oggi annovera nei vari territori sette consiglieri comunali (Alessandro Bragaglia, Ludovico Baldi e Alfiero Pieraccini, a Grosseto, Marco Nieto a Monte Argentario, Daniele Brogi a Massa Marittima e Lorenzo Piras a Roccastrada), due assessori (Angela Amante e Chiara Vazzano a Grosseto) ed un consigliere provinciale (Alfiero Pieraccini). Un gruppo ‘istituzionale’ che contiamo presto di allargare”.

Un’azione che localmente si svolge all’interno di liste civiche che hanno espresso i candidati sindaco. “Crediamo che il valore aggiunto del civismo sia il confronto con gli altri – aggiunge Pacella –, per questo abbiamo deciso di rimanere federati nelle liste civiche che nei vari comuni, Massa Marittima, Roccastrada e Monte Argentario hanno sostenuto il candidato sindaco, mentre a Grosseto abbiamo deciso di entrare nel gruppo della lista Vivarelli Colonna Sindaco. Lo stare insieme non solo aumenta la forza di una comunità, ma favorisce anche il confronto interno e, soprattutto, fa crescere lo spirito di squadra”.

Pacella conclude con gli obiettivi futuri. “In un anno sono accadute tantissime cose – afferma –, dunque non c’è stato quasi il tempo di fermarsi e riflettere, ma solo di agire. Per questo devo ringraziare tutto il nostro gruppo, tutti coloro che sin dal primo giorno hanno creduto in questo progetto e che lo hanno sposato, che si sono messi a disposizione e che hanno, in base alle loro esperienze e a tanta voglia di fare, aiutato Nuovo Orizzonte Civico a strutturarsi ed a renderlo una comunità politica che oggi è una realtà della provincia di Grosseto con cui tutti cercano un confronto, permettendo anche ai nostri eletti di raggiungere molti degli obiettivi che si sono prefissati”.