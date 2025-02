Sanità, Ulmi: “Abbiamo avviato la raccolta firme per il referendum sulle maxi Asl”

Grosseto. “Abbiamo iniziato in questi giorni la prima raccolta firme per il referendum consultivo sulla sanità toscana. Come annunciato, chi è interessato potrà recarsi nel mio studio”.

Il consigliere regionale Andrea Ulmi, capogruppo di “Merito e Lealtà” e vicepresidente della commissione sanità, ha avviato la raccolta delle firme sul referendum consultivo che pone questa domanda si cittadini. “Siete favorevoli alla proposta volta a rivedere l’attuale assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale, incentrato su tre Ausl di area vasta, con il ripristino delle preesistenti dodici Ausl o comunque con una maggiore diffusione delle Ausl sul territorio?”.

Dove firmare

Ulmi in questi giorni ha ricevuto molte telefonate per sapere dove firmare. Per questo, si è messo a disposizione e chiunque interessato potrà recarsi nel suo studio, in via Cesare Battisti 45 a Grosseto in orario di ufficio. “Questa prima raccolta firme -spiega Ulmi – serve ad arrivare alle 1500, entro il 10 marzo, per sottoporre il quesito alla competente commissione giudicatrice. Una volta avuto il via libera partirà una seconda raccolta per giungere alle 30mila che permetteranno di poter indire il referendum e dare la parola ai cittadini. L’interesse che l’annuncio della possibile consultazione ha generato mi lascia pensare che il traguardo iniziale e successivo possa essere agevolmente raggiunto, per poi capire realmente che cosa ne pensino o toscani delle maxi Asl”.