Sanità, il Pci: “Bene referendum, lo sosteniamo con convinzione”

Grosseto. “Ripartire per una nuova rivoluzione democratica: vogliamo un Ssn pubblico interamente gestito dal pubblico.” Sono queste le parole di presentazione del Comitato Sanità Toscana, un gruppo non soltanto presente su Facebook, ma che si è fatto promotore di un referendum consultivo sulla sanità toscana per ritornare ad un sistema sanitario più vicino ai territori e che risponda a quei principi quali accessibilità, universalità ed equità delle prestazioni sanitarie.

Una proposta che piace al Pci che, attraverso il proprio segretario provinciale, Daniele Gasperi, esprime soddisfazione e aderisce in modo convinto all’iniziativa: “Siamo orgogliosi e soddisfatti di questa proposta, che crediamo vada nella direzione giusta e indirizzata ad invertire una rotta che ha portato allo smembramento organico, organizzativo, istituzionale e territoriale della sanità pubblica”.

“Importante la metodologia che iscrive all’ordine del giorno dell’agenda di quella politica che dovrebbe partire da rendere partecipi e protagonisti cittadine e cittadini della nostra regione e altrettanto importante è la condivisione di associazioni, comitati e forze politiche che si riconoscono e riconoscono il sistema sanitario pubblico come perno fondante della società – continua Gasperi -. Abbiamo sempre contrastato il nascere di tre mega Aziende Asl e dello smembramento delle funzioni socio-sanitarie avvenuto in questi anni, che ha visto solo tagli e ridimensionamenti di servizi e aumento dei disagi per lavoratori e cittadini. Tagli dei posti letto, oltre duemila, riduzione di reparti e personale, riorganizzazioni che hanno visto crescere le liste di attesa e fatto viaggiare cittadini in lungo e in largo per la regione per trovare risposte ai propri bisogni di salute. Ben venga quindi la convergenza di propositi e la possibilità di una raccolta firme per un referendum consultivo”.

“Al fronte di prese di posizione già precostituite e ferme su una gestione manageriale di alto livello e una richiesta, anche se giusta, ma effimera, di richiesta finanziamenti, ‘…per affrontare la prospettiva del diritto alla salute…’, come affermato dall’assessore Bezzini, noi come Pci crediamo essenziale questa possibilità – continua Gasperi –. Che siano dunque i cittadini a decidere ‘cosa e come’ intervenire, non lasciare ai ‘mestieranti politici’ di deliberare a loro piacimento e per propria convenienza e soprattutto siano i cittadini a lanciare un messaggio alla politica ,che sulla salute non c’è da fare utili, business, ma c’è da produrre benessere. Per il Pci il diritto alla salute e’ sacrosanto e non può essere barattato o mercificato per ‘profitti’. Vogliamo riportare l’attenzione anche sulla definizione degli ambiti territoriali riprendendo anche la ridefinizione delle zone – distretto così come ha fatto l’Amiata e con il movimento che si era creato nelle Colline Metallifere con la raccolta di firme, alla quale abbiamo contribuito a sostegno dell’iniziativa dell’associazione Fare. Ben più di 2000 firme furono allora consegnate ad Enrico Sostegni, presidente della Commissione regionale della sanità, che si sono sommate ad audizioni e a mozioni e presidi alla Regione”.

“Su queste basi siamo convinti e ci impegneremo per cambiare una realtà in crisi nel contesto territoriale e che ha bisogno della salute anche come pilastro per il rilancio socio – economico della zona – termina il Pci -. Aderiamo a comitato e promuoveremo la raccolta di firme per il referendum”.