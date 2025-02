Settimana corta nelle scuole superiori: il Consiglio provinciale approva la mozione

Grosseto. Più tempo per la famiglia, più tempo per i propri figli: la settimana corta nella scuola potrebbe essere una buona opportunità anche per gli istituti superiori, con lezioni da svolgere dal lunedì al venerdì e con sabato e domenica festivi.

La mozione è stata approvata all’unanimità dal Consiglio provinciale. I firmatari sono stati i consiglieri provinciali Amedeo Gabbrielli (Forza Italia Ppe – Udc – Noi Moderati), Angelo Petrone (Nuovo Millennio), Alfiero Pieraccini (Nuovo orizzonte civico), Walter Capitani (Lega), Guendalina Amati e Michele Vaiani (Fratelli d’Italia).

Promotore della mozione è stato Amedeo Gabbrielli, che come docente, ha da sempre creduto e si è impegnato perchè la settimana corta si realizzasse nelle scuole superiori: “La settimana corta per la scuola è già una realtà consolidata per quanto riguarda primarie e secondarie di primo grado, per questo riteniamo opportuno che si possa estendere anche alle superiori”.

“L’articolo 21 della legge 59/97 attribuisce alle scuole l’autonomia organizzativa con la quale è data la possibilità di realizzare alcune forme di flessibilità del servizio scolastico, fra cui la distribuzione dell’attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali – spiega Gabbrielli -. La decisione di adottare la settimana corta comunque spetterà ai consigli d’istituto e ai collegi dei docenti, che dovranno decidere tenendo conto delle esigenze dell’ambiente e soprattutto dei bisogni reali degli alunni”.

“Andando ad analizzare i vantaggi della settimana corta a scuola – continua Gabbrielli -, potremmo esplorare i suoi benefici sotto diverse prospettive: