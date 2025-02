Sanità, Ulmi: “Appoggio il referendum sull’attuale assetto regionale e sulle maxi Asl”

Grosseto. “Quando presentai il mio gruppo civico in Regione ‘Merito e Lealtà’ un obiettivo era quello di redigere la proposta di legge per rendere di nuovo le Asl di dimensione provinciale. Da un’attenta valutazione con gli uffici legislativi del Consiglio regionale è emerso che tale legge ipotetica avrebbe richiesto una lunga serie di revisioni su altre leggi, pertanto, per non accantonare il mio obiettivo, sostengo strenuamente la proposta di referendum regionale consultivo sull’attuale assetto del Servizio sanitario regionale promosso dall’ex direttore generale della Asl 9 Giuseppe Ricci, da Eva Giuliani e da Oreste Giommoni, che otterrebbe lo stesso effetto e giunge ad oltre dieci anni di distanza dalla riforma che ha ridotto le Asl toscane da dodici a tre. Una riforma cui mi sono sempre opposto“.

Così il consigliere regionale Andrea Ulmi, capogruppo di “Merito e Lealtà” e vicepresidente della commissione sanità. Il quesito recita “Siete favorevoli alla proposta volta a rivedere l’attuale assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale, incentrato su tre Ausl di area vasta, con il ripristino delle preesistenti dodici Ausl o comunque con una maggiore diffusione delle Ausl sul territorio?”

Il comitato promotore ha avviato la raccolta delle firme per indire il referendum consultivo.

“Riformare il sistema – afferma Ulmi – è molto complesso. Per farlo occorre una forte volontà popolare che imponga alla politica un cambiamento. Mi ha convinto subito l’idea che mi è stata illustrata dal dottor Ricci volta a chiedere ai cittadini la loro opinione sulla riforma. Le maxi Asl non sono la soluzione migliore, visto che allontanano troppo il centro dalla periferia e i vertici aziendali dai cittadini e dagli amministratori locali, con problemi non indifferenti a livello di organizzazione, ma anche di garanzia dei migliori servizi socio-sanitari”.

Il consigliere Ulmi si fa anche promotore della raccolta firme per poter raggiungere il numero necessario per far svolgere il referendum. “Presto avrò a disposizione i moduli – conclude il capogruppo di ‘Merito e Lealtà’ – e chiunque vorrà firmarli potrà venire nel mio studio, munito di documento di identità. Comunicherò attraverso la stampa giorni e orari, e se sarà possibile firmarlo altrove, appena sarò in possesso del materiale necessario”.