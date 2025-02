Balneari, Simiani: “Governo in tilt, vuoto normativo senza precedenti”

“La proroga sulle concessioni balneari è l’ennesima sconclusionata dimostrazione di dilettantismo da parte del Governo Meloni. Era difficile scontentare tutti (i Comuni, le associazioni di settore e le comunità territoriali, infrangendo di fatto norme nazionali e comunitarie), ma la destra ci è riuscita. Il decreto voluto dalla maggioranza non si fonda infatti su nessun presupposto giuridico, e viola il diritto Ue.

Il Governo Meloni, insieme al vicepresidente della Commissione europea Fitto, dopo anni di mera propaganda, non ha saputo dare seguito ai principi di diritto sanciti dalle Corti nazionali ed europee. Abbiamo perso anni: anni cruciali in cui potevamo legiferare con efficacia sul periodo transitorio, definendo criteri oggettivi sugli indennizzi e garantendo gli investimenti fatti dalle imprese.

La destra ha solo saputo rimandare, gettando di fatto l’intero settore in un buco nero normativo che rischia di far perdere competitività, reddito e clientela alle imprese turistiche del nostro Paese”: è quanto dichiara il capogruppo Pd in Commissione Ambiente di Montecitorio Marco Simiani sulla sentenza del Tar della Liguria che ha dichiarato inesistente l’accordo scritto tra il Governo italiano e la Commissione Ue, sulla proroga al 30 settembre 2027.