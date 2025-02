“La Missione possibile”: l’onorevole Luigi Marattin presenta il suo libro

Grosseto. Mentre cresce l’attesa per la giornata dell’8 marzo a Roma, durante la quale sarà ufficialmente presentato il nuovo Partito liberaldemocratico nato dall’unione delle associazioni Orizzonti liberali, LibDem, Nos e Liberalforum, l’onorevole Luigi Marattin, presidente di Orizzonti Liberali, torna in Toscana per un importante appuntamento di confronto e approfondimento politico.

Lunedì 24 febbraio, Marattin sarà a Grosseto per presentare il suo libro “La Missione possibile“, edito da Rubettino, un saggio che affronta le sfide economiche e politiche dell’Italia e traccia una possibile rotta per un rinnovamento liberaldemocratico. L’incontro sarà l’occasione per discutere non solo dei temi trattati nel libro, ma anche delle idee fondanti del nuovo progetto politico che punta a offrire una visione riformatrice per il Paese.

L’appuntamento rappresenta un momento di dialogo e confronto aperto, durante il quale cittadini, simpatizzanti e addetti ai lavori potranno approfondire le prospettive e gli obiettivi del nascente partito.

L’evento si terrà alle 17.30 nella sala Pegaso del palazzo della Provincia di Grosseto. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.