Nuovo testo unico sul turismo: se ne parla in un incontro pubblico del Pd

Grosseto. Si terrà venerdì 21 febbraio, alle 17.30, nella sala Pegaso del Palazzo della Provincia di Grosseto, un incontro pubblico promosso dalla segreteria provinciale del Partito Democratico, per approfondire i contenuti del nuovo testo unico sul turismo, approvato dalla Regione Toscana e recentemente entrato in vigore.

All’incontro interverranno Leonardo Marras, assessore all’economia e al turismo della Regione Toscana; Gianni Anselmi, presidente della Commissione Sviluppo economico del Consiglio regionale; Federica Maineri, della segreteria regionale del Partito Democratico con delega al turismo; Rachele Nanni, della segreteria provinciale del Partito Democratico con delega all’agricoltura e al turismo.

“Il nuovo testo unico sul turismo approvato dalla Regione Toscana rappresenta una svolta significativa per la governance del settore turistico – afferma Giacomo Termine, segretario provinciale del Partito Democratico di Grosseto –, andando a riorganizzare l’intera materia per semplificare le procedure, valorizzare imprese e lavoratori del settore, promuovere nuovi modelli di ospitalità, rafforzare il ruolo dei Comuni nel governo del turismo, soprattutto per quelli ad alta densità turistica, andando a riequilibrare il rapporto tra comunità e turismo. Altrettanto importante è la creazione di un ecosistema digitale che punta a raccogliere e analizzare i dati per migliorare l’offerta e monitorare i flussi turistici”.

“L’incontro che abbiamo organizzato – prosegue Giacomo Termine – sarà l’occasione per consentire ad amministratori, operatori turistici e cittadini, di conoscere nel dettaglio le novità introdotte dalla legge, per una sua corretta applicazione.”