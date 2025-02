Azione, il comitato per la mozione Pastorella: “C’è una grande voglia di cambiamento”

Grosseto. “Accogliamo il risultato delle votazioni per l’elezione dei delegati al congresso di Azione e la conferma di Carlo Calenda a segretario , nell’attesa dell’assemblea di fine marzo che decreterà la linea politica ed il nuovo organigramma del partito. Per certo, la nostra soddisfazione va al risultato in provincia di Grosseto, dove la mozione ‘Dipende da noi’ per Giulia Pastorella ha conseguito un ragguardevole 30,7% del consenso dei votanti, decretando un ottimo inizio testimoniale di una consistente componente liberaldemocratica e progettualmente terzista”.

A dichiararlo, in un comunicato, sono Antonio Tronconi, Ludmila Deli, Emilio Angelo Falletti, Susanna Perin, del comitato di Azione Grosseto che ha sostenuto la mozione Pastorella.

“Ci complimentiamo con la vincente mozione Calenda ‘Nati per correre’ e con il capolista, il segretario provinciale Francesco Grassi – continua la nota -. La riunione congressuale provinciale, così dove è stato possibile farlo, ha visto due mozioni con due visioni diverse di partito e di linea politica. La lista guidata da Giulia Pastorella ha conseguito forti successi territoriali dove il confronto diretto è stato possibile, soprattutto nelle roccaforti del partito dove c’è una grande voglia di cambiamento; mentre altrove le regole congressuali prevedevano il voto per ambedue i candidati solo dove le mozioni sarebbero state entrambe presenti”.

“Infatti i risultati parlano chiaro: Giulia Pastorella si ferma al 14,2% dei risultati su scala nazionale, prendendo invece ben il 46% dei consensi nelle province dove la lista si è presentata – termina il comunicato –. Ringraziamo tutti coloro che hanno sottoscritto e votato la mozione ‘Azione dipende da noi’ per Giulia Pastorella, assicurando loro il nostro impegno nel portare avanti con fermezza i valori liberaldemocratici del partito”.