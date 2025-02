Lupo, il Pd: “Attacchi in aumento, servono prevenzione e ristori”

“Gli attacchi dei lupi o dei canidi, come dimostrano anche gli ultimi episodi nella Maremma toscana, vanno arginati rapidamente e con efficacia: rappresentano da tempo un evidente problema di sostenibilità economica delle imprese zootecniche che hanno spesso una rilevanza fondamentale nel presidio territoriale e nella tenuta sociale di interi territori. Se il problema lupo non viene gestito, la specie non può essere tutelata”: è quanto dichiarano Marco Simiani e Stefano Vaccari, rispettivamente capigruppo Pd nelle Commissioni Ambiente ed Agricoltura della Camera dei Deputati.

“Per questi motivi abbiamo presentato una serie di emendamenti al disegno di Legge sulle aree montane ed interne attualmente in discussione a Montecitorio: per attuare concretamente azioni di prevenzione e ristori. Servono misure all’altezza della gravità e risorse adeguate al fine di garantire risarcimenti equi ed immediati per i danni diretti e indiretti subiti dalle imprese nonché per sostenere gli investimenti per la prevenzione degli attacchi dei predatori. Si tratta di norme già presenti nella nostra proposta di legge presentata da tempo in Parlamento ed i cui contenuti sono stati apprezzati e condivisi anche da altre nazioni, come la Francia”: concludono i due deputati.