Congresso provinciale del Pci: Daniele Gasperi nominato segretario

Grosseto. Chiuso il congresso provinciale del Partito Comunista Italiano, che si è svolto a Massa Marittima nei giorni scorsi, propedeutico al congresso regionale e al 3° congresso nazionale, che si svolgerà a Forlì dal 28 al 30 marzo.

I lavori si sono aperti con la nomina della presidenza nella persona di Valter Cioni, a cui sono seguite le nomine delle commissioni “Politica” ed “Elettorale”.

“Il congresso è stato molto partecipato con la presenza di 35 iscritti e 3 invitati; dopo la relazione introduttiva e numerosi interventi su temi di carattere generale, come i conflitti in corso, la situazione economica, quella del welfare e della sanità, si è proceduto all’individuazione del tesorerie e del segretario provinciale – si legge in una nota del partito –. Il congresso ha visto la conferma all’unanimità come tesoriere di Mauro Lorenzini e l’elezione, sempre all’unanimità, del segretario provinciale, che sarà per il prossimo triennio Daniele Gasperi. Dal congresso un segnale più volte rimarcato dai numerosi interventi e ripreso dalle parole del neo segretario Gasperi per lavorare sulle necessità impellenti come ambiente, sanità, welfare, lavoro, la salvaguardia e investimenti sul territorio, il continuo sdoganamento della guerra e la trasformazione globale della società moderna”.

“Emersa con forza la necessità che si creino le condizioni per creare un nuovo gruppo dirigente nazionale all’altezza, presente e attivo con la società, che ha visto una rapida evoluzione in molti casi negativa, soprattutto per le zone con maggiori difficoltà e lontana dalle esigenze dei cittadini – sottolinea il comunicato -. Vi è la necessità di essere politicamente competitivi ed andare al recupero di tutta quella parte di donne e uomini che hanno dimostrato un sempre maggiore distacco dalla politica. Per il 9 marzo, data del congresso regionale, sarà portato un documento elaborato dalla Federazione di Grosseto dove saranno avanzate proposte per affrontare il triennio con rinnovata energia e voglia di cambiamento. Nel frattempo la prossima tappa è quella della nomina della segreteria”.

Le prime dichiarazioni di Gasperi sono state nei confronti degli iscritti e, oltre ai ringraziamenti di rito per la fiducia concessa, si è soffermato sull’impegno “per la costruzione di un partito in grado di gettare le basi per una politica di vera alternativa e discontinuità alle continue trasformazioni e ad una deriva liberista che si sta affermando e si concretizza con la perdita di valori e diritti a livello globale e nel nostro Paese”.

“Dobbiamo affermare con forza i nostri ideali e i nostri valori – ha concluso Gasperi – con un antifascismo attivo, il rilancio e l’attuazione dei principi dettati dalla Costituzione rafforzando la lotta contro il precariato e la sicurezza sui posti di lavoro, la lotta contro lo smembramento dei servizi sanitari e quello della scuola pubblica, la tutela dell’ambiente e dell’assetto del territorio.

Noi abbiamo bisogno del Partito, il Partito ha bisogno di noi, la gente ha bisogno di entrambi; è questo il nostro incarico e, come comunisti, abbiamo l’obbligo di provarci”.