Fine vita, i liberaldemocratici di Azione: “Legge regionale è un atto di vera civiltà”

Grosseto. I liberaldemocratici di Azione salutano con sentita soddisfazione l’approvazione della legge sul fine vita da parte del Consiglio regionale toscano.

“Una larga componente del nostro partito – dichiara Antonio Tronconi – si attivò immediatamente dando concreto contributo, nel dicembre 2023, e firmando in Comune per la proposta di legge regionale ‘Liberi subito’, elaborata e promossa dall’associazione Luca Coscioni, che dà attuazione alla sentenza 242 del 2019 della Corte costituzionale sul caso ‘Cappato/Antoniani'”.

“I nostri principi laici e libertari – afferma Tronconi – devono rappresentare un approccio identitario riconoscibile tale da costituire lo strumento di iniziative che partono dall’ascolto dei cittadini per trasformarsi fattivamente in azione politica”.

Ludmila Deli, candidata delegata con Tronconi per la mozione congressuale “Dipende da Noi” per la segreteria di Giulia Pastorella, aggiunge: “Questa è una legge di civiltà che viene incontro a tante persone in indicibili condizioni di sofferenza, quando è certo che situazioni irreversibili devono permettere un percorso virtuoso nella scelta al dignitoso diritto di autodeterminazione”

“L’obiettivo – conclude la nota dei liberaldemocratici azionisti – è ora quello dell’approvazione della legge in tutte le Regioni italiane, dove il ‘suicidio assistito’ è comunque legalizzato in forza delle sentenze della Consulta, mancando purtroppo ancora delle garanzie sui tempi e sulle procedure per le persone malate e gli operatori medici”.