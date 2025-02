Il Consiglio regionale approva legge su fine vita, Giani: “Da Toscana forte messaggio di civiltà”

“Oggi dalla Toscana arriva un forte messaggio di civiltà”. Il presidente Eugenio Giani commenta l’approvazione odierna della legge sul fine vita da parte del Consiglio regionale (27 voti a favore, 13 contrari, nessun astenuto).

“Colmiamo una lacuna e compiamo per primi un salto in avanti rispetto ad altre Regioni e allo stesso Parlamento che era stato chiamato dalla sentenza della Corte costituzionale a pronunciarsi”, aggiunge il presidente, sottolineando che la nuova legge, che ha visto l’iter avviato da un’iniziativa popolare, “fissa procedure, tempi, disciplina, fino al costo dei farmaci e alle modalità con cui da un punto di vista della commissione scientifica si valutano gli elementi fissati dalla Corte: l’irreversibilità della patologia, lo stato di dipendenza da macchinari per vivere, la piena coscienza della scelta”.

“La legge si pone con assoluta legittimità nel percorso indicato dalla Consulta per un fine vita medicalmente assistito”, prosegue Giani, che ringrazia i consiglieri per la compostezza e la profondità del confronto e conclude auspicando che “il Parlamento trovi in questo passo della Toscana un impulso a legiferare su una questione delicata e complessa che tocca da vicino la vita dei cittadini”.

Il commento di Donatella Spadi

“La proposta di legge, che abbiamo approvato – dichiara la consigliera regionale del Pd Donatella Spadi –, presentata dall’associazione Luca Coscioni, ha seguito un iter approfondito all’interno della 3ª Commissione Sanità, durante il quale sono stati ascoltati numerosi esperti, tra cui costituzionalisti, direttori generali delle Asl e rappresentanti dei comitati pro vita. Questo percorso ha permesso di arricchire il testo con contributi eterogenei, garantendo una normativa equilibrata e rispettosa delle diverse sensibilità.

La legge si fonda sulle sentenze della Corte costituzionale n. 242/2019 e n. 135/2024, che hanno delineato le condizioni in cui il suicidio medicalmente assistito non costituisce reato. In particolare, la normativa toscana definisce le procedure e i tempi per l’assistenza sanitaria regionale, assicurando che le tre Asl della regione adottino un comportamento uniforme, garantendo equità e uguaglianza a tutti i cittadini”.

“Un aspetto fondamentale della legge – prosegue Spadi – è la copertura finanziaria: la Regione Toscana si farà carico completamente dei costi, inserendo la procedura tra le prestazioni extra Lea (Livelli essenziali di assistenza). Ciò significa che il percorso sarà totalmente gratuito per i richiedenti, eliminando ostacoli economici che potrebbero limitare l’accesso a questo diritto”.

“Come medico di emergenza-urgenza – continua Donatella Spadi –, ho vissuto in prima persona le sofferenze dei pazienti e delle loro famiglie. Questa legge offre a coloro che affrontano situazioni di estrema difficoltà la possibilità di accedere a procedure con tempi certi, senza dover ricorrere al Tribunale per ottenere un trattamento già riconosciuto dalla Corte costituzionale.

È importante sottolineare che la legge rinnova l’impegno a garantire e potenziare le cure palliative, riconoscendo la loro importanza nel lenire le sofferenze dei pazienti. Tuttavia, esistono differenze significative tra la sedazione palliativa e il suicidio assistito. La prima mira a ridurre la vigilanza del malato per alleviare sintomi intollerabili, con procedure che possono durare giorni; il suicidio assistito, invece, comporta una tempistica molto più breve, nell’ordine di pochi minuti. Inoltre, i pazienti che richiedono il fine vita medicalmente assistito spesso soffrono di patologie diverse da quelle oncologiche, come malattie neurodegenerative o gravi esiti da trauma.

Con l’approvazione di questa legge, la Toscana diventa la prima regione in Italia a dotarsi di una normativa sul fine vita, colmando un vuoto legislativo nazionale e offrendo una risposta concreta alle esigenze dei cittadini”.

“Questo risultato – conclude la consigliera Pd – è frutto di un dibattito maturo e rispettoso, che ha visto i consiglieri affrontare l’argomento con la delicatezza e la serietà che merita. Esprimo profonda soddisfazione per questo traguardo, che rappresenta un passo significativo nel riconoscimento della libertà di scelta individuale e nel rispetto della dignità della persona, in conformità con le indicazioni della Corte costituzionale”.

Il commento dell’associazione Luca Coscioni

“Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato oggi la proposta di legge regionale sul suicidio assistito, ‘Liberi subito’, una svolta storica per i diritti civili in Italia – dichiara Michele Bottoni, dell’associazione Luca Coscioni -. Questa legge di iniziativa popolare regionale è il risultato di una campagna di mobilitazione promossa dall’associazione Luca Coscioni e coordinata da me e Felicetta Maltese, con più di 10.000 firme raccolte in tutta la Toscana.

Con questa legge, la Toscana assume un ruolo guida a livello nazionale, diventando la prima regione italiana a regolamentare il suicidio assistito. La normativa si allinea alla sentenza della Corte costituzionale sul caso Cappato/Dj Fabo del 2019, offrendo un percorso regolamentato e sicuro per le persone che si trovano in condizioni di sofferenza irreversibile, garantendo il diritto all’autodeterminazione e tutelando il ruolo del personale medico.

La necessità di una normativa regionale come questa nasce dal prolungato immobilismo del Parlamento italiano, che non ha ancora legiferato in maniera organica sul tema del fine vita. Lo stesso immobilismo che aveva spinto alla precedente campagna referendaria nazionale del 2021, sempre in materia di fine vita, coordinata a livello regionale dalla grossetana Ginevra Detti.

La proposta di legge regionale fu portata in Consiglio comunale a Grosseto da Carlo De Martis, capogruppo della lista civica Grosseto Città Aperta, attraverso una mozione di sostegno, che però venne bocciata dall’attuale maggioranza. Nonostante ciò, il percorso della proposta ‘Liberi subito’ è proseguito fino all’approvazione odierna in Consiglio regionale.

Un grande ringraziamento va a tutte e tutti coloro che hanno contribuito alla campagna di raccolta firme, dimostrando come la cittadinanza, attraverso strumenti di democrazia diretta, sia capace di spingere le istituzioni a occuparsi di temi fondamentali come i diritti civili.

Questa proposta di legge ha evidenziato come tali strumenti siano non solo attuali, ma possano anche rappresentare una delle possibili risposte alla crisi della partecipazione politica che viviamo oggi.

Non possiamo anche non ringraziare il Consiglio regionale della Toscana, che ha saputo ascoltare e accogliere questa iniziativa con serietà e sensibilità, affrontando e discutendo un tema delicato e di grande rilevanza sociale. L’ampio coinvolgimento sia della maggioranza che dell’opposizione dimostra che la politica, quando si apre al dialogo e al confronto con la cittadinanza, può davvero raggiungere alti livelli di responsabilità e attenzione ai diritti delle persone”.

Il commento della Conferenza episcopale toscana

“Prendiamo atto della scelta fatta dal Consiglio regionale della Toscana, ma questo non limiterà la nostra azione a favore della vita, sempre e comunque. Ai cappellani negli ospedali, alle religiose, ai religiosi e ai volontari che operano negli hospice e in tutti quei luoghi dove ogni giorno ci si confronta con la malattia, il dolore e la morte dico di non arrendersi e di continuare ad essere portatori di speranza, di vita. Nonostante tutto. Sancire con una legge regionale il diritto alla morte non è un traguardo, ma una sconfitta per tutti”.

Questa la dichiarazione del cardinale Paolo Augusto Lojudice, presidente della Conferenza episcopale toscana, dopo l’approvazione della legge regionale sul suicidio medicalmente assistito da parte del Consiglio regionale della Toscana.