Sicurezza, Rossi: “Bene arrivo di 48 nuovi Carabinieri in provincia di Grosseto”

Grosseto. “E’ notizia di ieri che anche in provincia di Grosseto sono stati assegnati ben 48 nuove unità che hanno già preso servizio nelle varie caserme dell’Arma sparse per tutto il territorio maremmano. 37 uomini e 11 donne che, dopo aver superato i vari corsi di formazione istituiti dall’Arma, sono pronti per essere impiegati nella sicurezza e al servizio dei cittadini”.

È quanto dichiara Fabrizio Rossi, deputato grossetano di Fratelli d’Italia, alla notizia che ieri mattina 48 nuovi Carabinieri sono stati ricevuti dal Comandante provinciale.

“Da sempre, una delle priorità dell’esecutivo Meloni della coalizione di centrodestra è stata quella di garantire la sicurezza di cittadini e famiglie e contrastare delinquenza e criminalità, anche in quei territori lontani dal capoluogo, come le zone interne della nostra vasta provincia e dell’Amiata. Il nostro partito da sempre riconosce il ruolo importantissimo che svolgono tutte le Forze dell’ordine, Carabinieri compresi, sempre al servizio dei cittadini e baluardo della legalità. Ancora una volta, con questo rafforzamento dei presidi territoriali, arrivano risposte concrete a tutela di tutti i cittadini da parte del Governo Meloni”, conclude Fabrizio Rossi.