Piombino in provincia di Grosseto, Fratelli d’Italia: “Grande opportunità di crescita”

Grosseto. “La proposta del sindaco di Piombino, Francesco Ferrari, è una iniziativa seria che può portare importanti benefici alla nostra provincia”.

A dichiararlo è Luca Minucci, presidente provinciale di Fratelli d’Italia.

“Sposo in pieno la linea del primo cittadino piombinese, anche a mio avviso Piombino ha molto da dare alla Maremma e grazie a questo passaggio porterà importanti opportunità per lo sviluppo di sinergie commerciali, agroalimentari e turistiche per tutti e due i territori – sottolinea Minucci -. Grosseto avrebbe finalmente un porto commerciale e un hub di traffico passeggeri importante e con grandi potenzialità, andando a completare l’offerta portuale della nostra provincia collegato con l’Aurelia ed un polo industriale di rilievo nazionale. Già in passato i cittadini di Piombino si erano resi protagonisti di una raccolta firme e di un atto votato in Consiglio comunale, che però non portò a conseguenze concrete”.

“Oggi, grazie all’attenzione del Governo Meloni, alle capacità dei nostri rappresentanti locali nelle due camere, Simona Petrucci e Fabrizio Rossi, ed alla bravura del Sindaco Ferrari – termina Minucci -, siamo sicuri che questo percorso amministrativo di transizione verso la nostra provincia abbia veramente la possibilità di arrivare a compimento”.