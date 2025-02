Forze dell’ordine, Rosini: “Ordine del giorno ovvio per nascondere falle del Comune su sicurezza”

Grosseto. “L’ordine del giorno della maggioranza da votare in Consiglio comunale aveva questo in oggetto: ‘Espressione di vicinanza e gratitudine alle Forze dell’ordine, alle Forze armate ed alla polizia locale'”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Stefano Rosini, consigliere comunale del Pd di Grosseto.

“Un ordine del giorno ovvio, con in oggetto l’ovvio – sottolinea Rosini –. Nessuno mette in discussione il valore e il sacrificio delle Forze dell’ordine. Nessuno nega che svolgano un servizio essenziale per la sicurezza nazionale, spesso sottopagati e a rischio della propria vita. E chi compie violenze contro gli uomini in divisa deve essere fermato e punito, senza se e senza ma. Ma la vera domanda è: a cosa serve questo ordine del giorno? A chiedere al Governo di proteggere le Forze dell’ordine… tramite le Forze dell’ordine? Oppure è un modo per attaccare il Governo?”.

“La verità è che questa destra non sa governare e si rifugia negli slogan. Anziché proporre soluzioni concrete, continua a lanciare mozioni dal sapore elettorale, come se fosse ancora all’opposizione. Fratelli d’Italia e soci si limitano a raccogliere firme, a presentare documenti privi di sostanza, a fare campagna permanente anche quando sono al potere. E intanto? La città si sente meno sicura, la maggioranza litiga, si crede di dare alla sicurezza una risposta di sola repressione e intanto zero proposte. zero risposte. zero soluzioni. Il metodo è chiaro: se non sai come migliorare la situazione, butta fuori un ordine del giorno sull’ovvio e, quando tutto va male, dai la colpa a chi c’era prima – termina Rosini -. Ma governare è un’altra cosa. E questa destra, di governare, ancora non ha imparato”.