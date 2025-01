Lega: Andrea Maule nuovo commissario provinciale

Grosseto. Andrea Maule è il nuovo commissario provinciale della Lega Grosseto e prende il posto di Massimiliano Baldini, consigliere regionale.

Ad annunciarlo è il segretario regionale, Luca Baroncini, che vuole ringraziare lo stesso Baldini per l’ottimo lavoro svolto e l’impegno profuso: “Il consigliere Baldini, sgravato da questo impegno, avrà quindi modo di occuparsi, con ancora più tempo a disposizione, anche di coordinare le iniziative propedeutiche alla redazione del programma elettorale della Lega per le prossime elezioni regionali”.

“Ringrazio la Lega Toscana, il segretario regionale Luca Baroncini, tutto il partito per l’opportunità che mi è stata data di svolgere il ruolo di commissario provinciale in un territorio splendido come quello di Grosseto – dichiara Baldini –. Abbiamo affrontato un periodo non semplice ma siamo riusciti a superarlo con risultati importanti, come la conferma di Susanna Ceccardi in Europa grazie anche al notevole contributo della provincia di Grosseto ed abbiamo eletto un consigliere provinciale, Walter Capitani di Monte Argentario. Lascio una squadra fantastica, alla quale rimango molto legato, ed auguro ad Andrea Maule di portare avanti il lavoro già intrapreso con successo”.

“Un grosso in bocca al lupo, con la certezza che il nuovo commissario saprà adempiere in modo egregio al suo compito, a Maule, persona più che affidabile – termina Baroncini -. Sono certo, dunque, che la Lega, anche a Grosseto e provincia, continuerà a crescere nel numero di consensi e di iscritti”.