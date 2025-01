Congresso Azione: ecco i candidati maremmani delegati per la mozione di Giulia Pastorella

Grosseto. Antonio Tronconi, in quanto capolista (responsabile comunicazione) e Ludmila Deli (responsabile organizzazione) di Azione Grosseto, annunciano la loro candidatura a delegati della mozione “Dipende da noi” a sostegno della segreteria nazionale di Giulia Pastorella, che si contrapporrà all’attuale segretario uscente Carlo Calenda. Le votazioni si effettueranno con modalità mista, in persona od on line, nella giornata del 15 febbraio.

Tronconi e Deli ringraziano quanti hanno contribuito al successo di sottoscrizioni della mozione, caso fra i più virtuosi sull’intero territorio nazionale. Sette membri del direttivo su venti sosterranno a Grosseto Giulia Pastorella, con un esecutivo equamente diviso, escluso il segretario provinciale Francesco Grassi. La lista sarà chiusa dalla presenza del referente provinciale della mozione, Emilio Angelo Falletti, e da Susanna Perin.

“Questo non è un referendum su Carlo Calenda, persona che ammiro e stimo moltissimo – afferma Ludmila Deli -, ma un tentativo di attivare una nuova fase, quella della rivincita liberaldemocratica di Azione perché un partito non è di proprietà di un leader, ma di tutti noi. Diciamo da sempre che la politica è l’arte di governare bene e di far accadere le cose, invece abbiamo governato malissimo il partito internamente, a partire dalla sua mancata organizzazione. Tutti parlano dei territori, ma nessuno li ha mai presi sul serio, invece un segretario deve occuparsene, dialogare con la base, sentirne e risolverne i malesseri. Bisogna ammettere gli errori fatti e creare una comunità con coerenza, trasparenza e idee chiare sul nostro posizionamento politico, il che non vuol dire smettere di ascoltare od osservare ciò che ci accade intorno”.

Antonio Tronconi esprime un auspicio:” Mi auguro che con Giulia Pastorella segretaria il rilancio del nostro partito possa davvero concretizzarsi, partendo dall’affermazione di una segreteria politica coraggiosa, innovativa, appassionata, dotata di idee chiare ed in grado di valorizzare il meglio di ciò che esprime, sul piano dei programmi e su quello della governance e dell’organizzazione sui territori, un partito che vogliamo e che non abbiamo ancora avuto. Io, noi, ci mettiamo la faccia su questo, non abbiamo paura, diciamo solo quello che pensiamo dentro Azione e non fuori da Azione o, peggio, come corpi estranei”.

La mozione congressuale “Dipende da Noi” è consultabile al link: https://www.giuliapastorella.eu/mozione-dipende-da-noi/