Sicurezza, il centrodestra fa quadrato: “Uniti per tutelare cittadini, raggiunti risultati concreti”

Grosseto. “Il centrodestra è unito, sia a livello nazionale, sia nelle singole città che amministra, per garantire la sicurezza dei cittadini e tutelare l’operato delle forze dell’ordine”.

Con queste parole Fabrizio Rossi, deputato grossetano di Fratelli d’Italia, ha introdotto la conferenza stampa convocata per illustrare quanto fatto in tema di sicurezza dall’esecutivo guidato da Giorgia Meloni e dall’amministrazione comunale di Grosseto, dal 2016 ad oggi, affiancato da Tiziana Nisini, deputata della Lega, e da Roberto Berardi, coordinatore provinciale di Forza Italia ed ex senatore.

“In questi giorni, Fratelli d’Italia sta raccogliendo le firme per sostenere le forze dell’ordine – ha spiegato Rossi –. Di fronte a situazioni in cui si confonde la libertà di espressione con veri e propri attacchi agli uomini in divisa, noi vogliamo ribadire che siamo dalla parte della legalità e della sicurezza. Il 18 dicembre scorso è stato siglato il nuovo contratto che prevede un aumento di 100 euro netti di stipendio per le forze dell’ordine: un segno di attenzione del Governo verso chi fa un lavoro rischioso al servizio dei cittadini. In due anni, l’esecutivo di Giorgia Meloni ha fatto tanto in tema di sicurezza: dopo molti anni di lassismo del centrosinistra, il Governo ha preso di petto questa questione. Sono state compiute oltre 2mila operazioni ad alto impatto da parte delle forze dell’ordine, a Grosseto abbiamo ottenuto la presenza dell’Esercito in via Roma e nei pressi della stazione”.

“L’immigrazione è un problema serio strettamente legato alla sicurezza – ha continuato Rossi -, soprattutto se è un fenomeno incontrollato. L’approccio del Governo Meloni nei confronti di questa criticità ha fatto scuola a livello europeo. Basti pensare che gli arrivi di immigrati nel 2024 sono diminuiti del 61% rispetto al 2023, mentre i rimpatri sono aumentati e sono calati i morti e i dispersi nel Mediterraneo”.

“A Grosseto abbiamo eseguito tante azioni concernenti la sicurezza – ha concluso il deputato di Fratelli d’Italia -. Dal 2016, con il centrodestra alla guida della città, non ci sono più i parcheggiatori abusivi, abbiamo introdotto un assessore alla sicurezza, varato il Targamanent per il controllo delle targhe dei veicoli, abbiamo potenziato la Municipale. Ci sono tante altre cose da fare e siamo pronti a realizzarle. Nei giorni scorsi, ho parlato con il sottosegretario al Ministero della Giustizia Andrea Del Mastro, che mi ha assicurato che sta andando avanti l’iter per il nuovo carcere, che ospiterà 400 detenuti”.

“La sinistra e il Movimento 5 Stelle lanciano continuamente fake news sulle forze dell’ordine, sulla sicurezza e sull’immigrazione – ha sottolineato l’onorevole della Lega Tiziana Nisini -. Vogliamo rispetto per i nostri uomini in difesa e siamo per l’immigrazione controllata e regolata. Il Decreto Sicurezza, in discussione in Parlamento, vuole tutelare le forze dell’ordine, a partire dall’introduzione delle body cam nelle loro divise. Al momento, i numeri confermano la bontà delle nostre azioni in termini di sicurezza”.

“17 anni fa, già il Governo Berlusconi varò il Pacchetto sicurezza, poi smantellato dagli esecutivi di centrosinistra – ha aggiunto Roberto Berardi, coordinatore provinciale di Forza Italia e assessore comunale ad Orbetello -. Vogliamo delle leggi che tutelino le forze dell’ordine, che ogni giorno lavorano per proteggere i cittadini. La sinistra, invece, ha varato norme che consentono a chi delinque di farla franca. Ad Orbetello, abbiamo incrementato il numero degli agenti della Municipale. Noi abbiamo a cuore gli immigrati che vengono in Italia con la famiglia, mentre i singoli migranti sono cani sciolti pericolosi. Dobbiamo riportare la legalità in Italia”.

“Vogliamo dimostrare che il centrodestra a Grosseto è compatto e lavora per la sicurezza dei cittadini, mantenendo le promesse fatte – ha dichiarato Luca Minucci, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia -. Siamo orgogliosi dell’operato delle nostre forze dell’ordine”.

“L’efficacia che il centrodestra ha portato a livello di sicurezza a Grosseto è tangibile – ha spiegato Riccardo Megale, assessore alla sicurezza di Grosseto -. L’amministrazione ha instaurato con i cittadini un filo diretto su questo tema. Bisogna ammettere che i problemi ci sono ancora, come la malamovida e la tutela dei minorenni, ma stiamo cercando di intervenire per assicurare tranquillità ai cittadini. Dobbiamo far sì che la Municipale sia equiparata alle altre forze dell’ordine e possa accedere alla banca dati del Ministero dell’Interno al momento dell’identificazione di un soggetto potenzialmente pericoloso. E’ necessario intervenire anche sulla liberalizzazione delle attività commerciali, una situazione che rischia di far morire le città con continue aperture e chiusure di negozi e che costituisce un fardello per un’amministrazione”.

“Bisogna lavorare più sulla certezza della pena – ha aggiunto Amedeo Gabbrielli, capogruppo di Forza Italia – Ppe nel Consiglio comunale di Grosseto -. Il Comune di Grosseto sta facendo grandi sforzi sulla sicurezza: operazioni interforze, introduzione del controllo del vicinato, il vigile di quartiere in centro. E’ necessario puntare sull’inclusione sociale per una sana immigrazione e combattere il degrado grazie ai fondi del Pnrr”.