Pnrr, il Pd: “In Maremma risultati concreti, centrodestra ipocrita”

Grosseto. “Come segretario provinciale del Partito Democratico di Grosseto, esprimo grande soddisfazione per le significative misure realizzate nella nostra provincia grazie ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), alcune delle quali sono state riassunte anche da un comunicato del Ministero dell’istruzione: gli interventi sulle scuole del nostro territorio rappresentano un esempio di investimento mirato al futuro delle giovani generazioni”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Giacomo Termine, segretario provinciale del Pd.

“Gli interventi finanziati nella provincia di Grosseto riguardano – continua la nota -:

Comune di Grosseto.

Scuola primaria ‘Enrico Toti’ (Istituto comprensivo Grosseto 6). la struttura è stata demolita per essere completamente ricostruita secondo criteri moderni, sostenibili ed efficienti. Il nuovo edificio sarà costituito da tre volumi distinti, con spazi dedicati a laboratori, aule luminose e una palestra aperta anche al pubblico. Il progetto è stato pensato per coniugare il benessere e la funzionalità, offrendo un ambiente stimolante per gli studenti e gli insegnanti.

Comune di Follonica.

Scuola primaria ‘Gianni Rodari’ (Istituto comprensivo di Follonica). Anche in questo caso l’edificio è stato abbattuto per essere ricostruito ex novo. La nuova struttura comprenderà un”Agorà’ centrale, spazi flessibili e modulari, aule con pareti mobili e aree dedicate alla didattica moderna. L’esterno sarà arricchito da percorsi ciclabili, a dimostrazione di una visione sostenibile e integrata con il territorio.

Comune di Gavorrano.

Istituto comprensivo ‘Falcone e Borsellino’. Grazie ai fondi Pnrr della linea di investimento Scuola 4.0, l’Istituto ha realizzato un laboratorio linguistico per favorire scambi con altre scuole europee; un’aula di robotica all’avanguardia, che permette agli studenti di sviluppare competenze nel coding e nella creatività; un’aula immersiva per attività interdisciplinari e coinvolgenti, in linea con gli obiettivi educativi europei.

Questi interventi dimostrano che il Pnrr è molto più di un semplice piano economico: è una visione concreta per migliorare la qualità della formazione e garantire un futuro sostenibile e inclusivo per le nostre comunità”.

“Tuttavia, non possiamo ignorare l’atteggiamento contraddittorio del centrodestra, in particolare di Fratelli d’Italia, che ha più volte votato contro o si è astenuto in occasioni decisive per il Pnrr. Ora, di fronte ai risultati concreti, tentano di appropriarsi dei meriti. È grazie al Governo sostenuto dal Partito Democratico che oggi possiamo celebrare questi successi – termina il comunicato -. Invitiamo i cittadini a riflettere su chi lavora per il futuro del nostro territorio e su chi invece si limita a criticare senza proposte. Noi continueremo a vigilare affinché le risorse del Pnrr siano utilizzate nel modo migliore, sempre al servizio della crescita e dell’equità sociale”.