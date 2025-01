“Stop alle aggressioni alle forze dell’ordine”: continua la raccolta firme di Fratelli d’Italia

Grosseto. Fine settimana molto impegnativo per il coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia Grosseto. Il partito della premier Meloni, in linea con le attività nazionali, sarà presente con banchetti e gazebo, sabato 25 gennaio, in diversi comuni della provincia di Grosseto per raccogliere firme e adesioni al fine di sensibilizzare i cittadini, e manifestare vicinanza e sostegno alle Forze dell’ordine e di polizia.

Questi i luoghi:

Grosseto, presso il bar Carducci, in corso Carducci, dalle 10 alle 13;

Follonica, al gazebo in via Roma, all’angolo con via Colombo, dalle 16 alle 18;

Gavorrano, presso il discount Dpiù, in via G. Giusti 35, nella frazione di Filare, dalle 9 alle 11;

Monte Argentario, al gazebo all’inizio di corso Umberto a Porto Santo Stefano, dalle 10 alle 13.

“È arrivato il momento di dire basta e mettere un freno alle aggressioni contro le Forze dell’ordine e di polizia – dichiara il presidente provinciale Luca Minucci – Fratelli d’Italia, a sostegno delle Forze armate e di polizia, sta attivando diverse proposte come l’inasprimento delle pene per resistenza, violenza, minaccia e lesioni a pubblico ufficiale; il reato di rivolta in carcere; garantire migliori strumenti di difesa e tutela legale per chi è in divisa”.

“Questa raccolta firme rappresenta non solo un’iniziativa concreta per il rafforzamento delle tutele, ma anche un forte gesto di solidarietà verso chi, come le nostre donne e uomini in divisa, ogni giorno mette a rischio la propria vita per difendere la nostra sicurezza con impegno e dedizione e per questo merita il massimo rispetto e un sostegno da parte di cittadini e istituzioni. Con questa iniziativa vogliamo dare un segnale forte e chiaro: Fratelli d’Italia c’è e sarà sempre al loro fianco“, conclude Luca Minucci.