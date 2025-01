“Sostegno alle forze dell’ordine”: Forza Italia, Udc e Noi Moderati presentano ordine del giorno

Grosseto. Nei giorni scorsi, il gruppo Forza Italia, Udc e Noi Moderati ha presentato in Provincia l’ordine del giorno a sostegno delle forze dell’ordine, firmato da Fratelli d’Italia, Lega, Nuovo Millennio, Nuovo Orzzonte civico.

Forza Italia, Udc e Noi Moderati si schierano a sostegno delle forze dell’ordine, troppo spesso impegnate in condizioni rischiose, senza che ci sia un’adeguata tutela.

«Le forze dell’ordine sono quotidianamente impegnate a garantire la sicurezza pubblica, il rispetto della legalità e la difesa dei cittadini, operando spesso in condizioni difficili e rischiose – spiega il consigliere provinciale Amedeo Gabbrielli, tra i promotori dell’iniziativa -. Il loro ruolo è determinante anche in situazioni di emergenza, come in caso di calamità naturali. Recenti episodi di scontri tra manifestanti e forze dell’ordine, verificatisi in alcune città italiane, hanno messo nuovamente in luce i rischi cui sono esposti i tutori della legge».

Per questo, è importante che la presa di posizione in favore delle forze dell’ordine sia stata condivisa da tutti gli esponenti politici: «Si sono verificati atti di violenza che nulla hanno a che fare con il diritto di esprimere le proprie opinioni – precisa ancora Gabbrielli –, nonché atti di vandalismo ai danni di beni pubblici e privati, oltre a numerosi episodi di aggressioni nei confronti delle forze dell’ordine, eventi che contribuiscono a creare un clima di tensione e di insicurezza».

Forza Italia, Udc e Noi Moderati auspicano che «in Consiglio provinciale, l’atto possa essere votato da tutti i consiglieri, è importante dare un messaggio di unità e di sostegno verso il rispetto della legalità e la difesa dei cittadini».