Miasmi e impianti a biogas, il Pd: “Vivarelli Colonna si assuma le sue responsabilità e agisca in fretta”

Grosseto. “Non è più accettabile che i cittadini grossetani debbano sopportare miasmi insopportabili che hanno compromesso la qualità della vita e spinto via anche gruppi di turisti, danneggiando l’immagine della nostra città”. Così i consiglieri del Pd al Comune di Grosseto, puntando il dito contro l’amministrazione guidata dal sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna.

“Di recente il primo cittadino si deve essere sentito così tanto accerchiato che ha tirato in ballo la Regione Toscana – proseguono i consiglieri –, ma non possiamo accettare che il sindaco si limiti a incolpare altri enti senza mettere in campo gli strumenti di sua competenza per affrontare il problema. Come ha ricordato l’assessore regionale Monni, i procedimenti di riconversione da produzione di energia elettrica a produzione di biometano sono di competenza del Comune, non lo decidono l’assessore regionale o il sindaco, ma la legge”.

“Il Comune può e deve agire con urgenza – dicono i consiglieri –, ad esempio smettendo di far sottoscrivere protocolli di intesa ad adesione volontaria, ma emanando ordinanze specifiche”.

Il gruppo consiliare del Pd evidenzia come, nonostante le promesse di intervento, la situazione rimanga irrisolta: “Il sindaco ha il dovere di tutelare i cittadini e dimostrare che la salute pubblica e il decoro urbano sono una priorità per questa amministrazione. Le ordinanze sono strumenti immediati e concreti che l’amministrazione può utilizzare per limitare l’impatto degli impianti di biogas e biometano, e per richiedere maggiori controlli e monitoraggi sul territorio”.

Il gruppo Pd al Comune di Grosseto conclude con un appello: “Chiediamo al sindaco di assumersi le sue responsabilità, smettendo di cercare capri espiatori e agendo nell’interesse della comunità grossetana. La città merita un’amministrazione che sia all’altezza delle sfide e che non lasci i cittadini soli di fronte a problemi tanto gravi quanto concreti. La città inizia ad essere invivibile ai suoi stessi cittadini e troviamo assurdo che il sindaco non abbia fatto nulla di concreto davanti alle persone che preferiscono scappare dal centro storico o da interi quartieri perché un vento o quell’altro spingono sulla città un’aria irrespirabile”.

Il Partito Democratico di Grosseto conferma il proprio impegno “nel monitorare la situazione e nel sollecitare azioni concrete a tutela della qualità della vita dei cittadini”.