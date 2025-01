Muore storico esponente della destra amiatina: il cordoglio dei partiti

Grosseto. “Con profondo dolore, Fratelli d’Italia Grosseto apprende la notizia della scomparsa di Achille Bargagli, figura storica della destra amiatina sin dagli anni ’60”.

Così in una nota i parlamentari di Fratelli d’Italia del territorio, Simona Petrucci e Fabrizio Rossi, il presidente provinciale Luca Minucci, la coordinatrice del circolo Amiata, Guendalina Amati, il direttivo provinciale e tutti gli iscritti della provincia di Grosseto.

“Achille Bargagli – prosegue la nota – è stato un protagonista indiscusso della scena politica amiatina e maremmana, un uomo di grande levatura morale che si è sempre messo a disposizione della collettività con impegno e dedizione”.

“Achille ha dedicato gran parte della sua vita al servizio della sua comunità amiatina, ricoprendo moltissimi incarichi all’interno prima del Msi e successivamente in Alleanza Nazionale, fino ad aderire a Fratelli d’Italia. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nella nostra comunità politica. Come partito ci uniamo al dolore della sua famiglia e porgiamo le nostre più sentite condoglianze”, termina la nota.

Il cordoglio della Lega

La sezione Amiata della Lega, con le parole di Alberto Lazzeretti, esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Achille Bargagli, “figura di riferimento della nostra comunità amiatina“.

“Non lo vogliamo ricordare solo per il suo impegno politico e per ciò che ha rappresentato per la destra amiatina, che ha sostenuto fin dai tempi in cui era un atto di grande coraggio abbracciare certi ideali. Desideriamo celebrare soprattutto l’uomo che sei stato: buono, altruista, profondamente legato al tuo paese di Arcidosso. Achille, hai dedicato la sua vita al nostro territorio, impegnandoti con generosità e passione sia nel tessuto sociale che in quello economico, gestendo con cura il tuo bar, un punto di ritrovo e condivisione per tanti. Il suo alto spessore morale, la sua coerenza e la sua capacità di ispirare i giovani sono un’eredità che non verrà dimenticata – continua Lazzaretti –. Oggi ti piangiamo come un amico, un esempio, un pilastro della nostra comunità. A nome della Lega sezione Amiata, ti salutiamo con affetto e riconoscenza”.