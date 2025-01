Rifiuti, Simiani: “Piano della Regione Toscana apripista per futuro green”

Grosseto. “Anche per quanto riguarda il riciclo e lo smaltimento dei rifiuti la Toscana ė all’avanguardia. Il nuovo piano regionale garantirà infatti il recupero delle materie prime, la riduzione dei volumi esportati ed il progressivo superamento delle discariche. L’economia circolare entra così pienamente nel sistema produttivo regionale garantendo contestualmente la salvaguardia ambientale”: è quanto dichiara Marco Simiani, capogruppo del Pd in Commissione Ambiente di Montecitorio.

“Questo piano rappresenta una svolta nelle politiche ambientali e produttive dei territori coinvolti ed è la sintesi migliore che si potesse ottenere oggi per applicare l’economia circolare in ogni settore. Questo provvedimento rappresenta una certezza anche sui processi industriali per lo sviluppo e la crescita del territorio toscano. Il Partito Democratico, supportando in questi anni l’assessore Monia Monni, il presidente Giani e tutto il Consiglio regionale del Pd, ha dimostrato che la promessa fatta nel programma elettorale all’inizio del mandato è stata mantenuta”: conclude Marco Simiani.