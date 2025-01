Dispensario farmaceutico, Rosini: “Struttura chiusa ogni sabato, il Comune spieghi perché”

Grosseto. Stefano Rosini, consigliere comunale del Partito Democratico di Grosseto, ha presentato un’interrogazione ufficiale rivolta al sindaco, alla Giunta e all’assessore competente, sollevando interrogativi sulla chiusura del dispensario farmaceutico di Batignano ogni sabato del mese.

Rosini sottolinea che “il dispensario rappresenta un presidio essenziale per garantire l’accesso ai farmaci nelle aree periferiche, soprattutto in situazioni di difficoltà logistica per i cittadini”.

“Delle frazioni l’amministrazione si ricorda solo quando c’è da fare festa. Il dispensario – spiega Rosini –, in mancanza di farmacie, svolge una funzione suppletiva fondamentale. E la chiusura del sabato, per Batignano, rappresenta un serio disservizio per la comunità locale”.

Per questo, nella sua interrogazione, Rosini ha posto domande chiare all’amministrazione:

“Quali sono le ragioni della chiusura del dispensario ogni sabato?

La mancata apertura può configurarsi come interruzione di pubblico servizio?

Che azioni intende intraprendere il Comune per garantire il rispetto degli orari di apertura?

Come si intende affrontare eventuali carenze di farmacisti in futuro?”.

“La gestione delle farmacie comunali non è solo una questione economica, ma un dovere pubblico – aggiunge Rosini –. È compito del sindaco, in qualità di massima autorità sanitaria locale, garantire servizi efficienti e vicini ai bisogni della cittadinanza. La chiusura del dispensario di Batignano è un problema che richiede risposte chiare e interventi immediati”.

Rosini, presentando l’interrogazione, invita l’amministrazione “a fare chiarezza e a intervenire per assicurare la continuità del servizio”, sottolineando che “una gestione attenta dei dispensari farmaceutici è essenziale per tutelare il diritto alla salute, soprattutto nelle aree più isolate del territorio”.