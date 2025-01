“Tutto tranne che arrenderci!”: al via la campagna di tesseramento 2025 di CasaPound

Grosseto. CasaPound Italia annuncia l’avvio della campagna di tesseramento per il 2025, intitolata “Tutto tranne che arrenderci!”, un messaggio chiaro di impegno e determinazione di fronte alle sfide che il movimento si appresta ad affrontare per risollevare i destini dell’Europa.

“La campagna prenderà ufficialmente il via con una grande festa il 18 gennaio, che si terrà contemporaneamente in tutte le sedi presenti sul territorio nazionale. Un momento di incontro, condivisione e partecipazione aperto a iscritti, simpatizzanti e cittadini che desiderano avvicinarsi al nostro progetto politico – si legge in una nota di CasaPound -. Aderire e sostenere CasaPound Italia in questo momento storico, significa scegliere di vivere la politica in prima persona e in prima linea. Sostenere CasaPound Italia attraverso il tesseramento non è solo un atto simbolico, ma un passo concreto per rafforzare la presenza sul territorio e supportare le tante iniziative, battaglie e proposte che ogni giorno portiamo avanti nelle istituzioni e nella società”.

L’evento a Grosseto si terrà nella sede dell’associazione La Deceris, in piazza Carlo Cavalieri 4, sabato 18 gennaio, dalle 16.00 alle 20.00.