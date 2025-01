Congresso provinciale per Rifondazione Comunista: sarà eletto il comitato politico federale

Grosseto. Sabato 11 gennaio, dalle 10,. si svolgerà, nella sede di viale Europa 63/65 a Grosseto, il dodicesimo congresso provinciale del Partito della Rifondazione Comunista.

Dopo l’insediamento della presidenza del congresso, ci sarà la relazione della segretaria uscente, Stefania Amarugi, alla quale seguirà il saluto che porteranno i vari ospiti rappresentanti di partiti ed associazioni invitati a questa scadenza. Dopo la pausa con un pranzo a buffet, riprenderanno i lavori, che porteranno alla composizione del nuovo comitato politico federale (che quando si riunirà per la prima volta dovrà designare segretario/a e tesoriere/a) e all’individuazione dei delegati al congresso nazionale e a quello regionale.

“Il congresso è il momento più alto nella vita democratica del nostro partito, un partito che pur tra mille difficoltà è comunque un partito strutturato che dimostra tutta la propria resilienza (siamo presenti su tutto il territorio nazionale, dalla Val d’Aosta alla Calabria, isole comprese) – si legge in una nota di Rifondazione Comunista -. Siamo convinti che ci sia più che mai bisogno di una sinistra come la nostra, per affrontare tutte le questioni politiche all’ordine del giorno…e Rifondazione c’è! Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare”.