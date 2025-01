Furto della statua di Gesù bambino, Rossi: “Grave atto vandalico contro la cristianità”

Grosseto. “La notizia del furto della statua del Gesù Bambino avvenuta la scorsa notte sotto il palazzo municipale della città di Grosseto, dove era allestito il tradizionale presepe, è un fatto gravissimo, che tocca la sensibilità di tutti i cittadini. Questo vile gesto, oltre ad essere un reato, rappresenta un vero e proprio attacco alla fede, ai valori e alla tradizione cristiana.

Spero che le forze dell’ordine individuano quanto prima i responsabili di questo gesto e che vengano consegnati all’autorità giudiziaria per essere condannati con pene esemplari. Nessuna tolleranza per chi non ha rispetto dei nostri simboli”: a dichiararlo è il deputato grossetano di Fratelli d’Italia Fabrizio Rossi.