Approvata la Legge di bilancio, Rossi: “Governo vicino a famiglie, imprese e sociale”

Roma. “Il Governo Meloni mantiene le promesse.

Nonostante i disastri del superbonus per le casse dello Stato, l’esecutivo di centrodestra è riuscito a tagliare il cuneo fiscale in maniera strutturale dando benefici a oltre 14 mlioni di lavoratori. Incentivi alle imprese per chi assume, taglio di 4 punti dell’Ires per le imprese che investono. Con questo Governo più risorse per gli investimenti pubblici in opere strategiche nazionali: strade, autostrade e ferrovie, così da permettere al Paese di ammodernare e aggiornare le infrastrutture.

Sostegno alla natalità e alla genitorialità, con il fondo dote famiglia e il bonus nuove nascite con mille euro di assegno unico maggiorato.

Più soldi alla sanità come mai prima è stato fatto da nessun Governo della sinistra, smentendo palesemente le bugie propagandistiche del Partito democratico e del Movimento 5 stelle.

Il Governo Meloni e tutto il centrodestra si confermano vicini alla famiglia, alle imprese, al mondo del lavoro e alla socialità”.

E’ quanto dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Fabrizio Rossi, componente della Ccommissione ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera.