Assoluzione Salvini, la Lega: “Fine di un calvario, combattere immigrazione clandestina non è reato”

Grosseto. “Difendere i propri confini, la propria nazione, la propria appartenenza culturale, non è mai un reato! Questo il giusto epilogo che mette in archivio un processo farsa, costato agli italiani non pochi soldi. Il processo al vice Premier Matteo Salvini si conclude con l’assoluzione in formula piena: il fatto non sussiste”.

A dichiararlo, in un comunicato, è la Lega di Grosseto.

“Grande vittoria, quindi, non solo processuale, ma anche politica, della Lega e di Matteo Salvini – continua la nota -. In contrapposizione ad una vittoria, vi è sempre una sconfitta. E in questo caso gli sconfitti sono coloro che partecipano all’incessante mercato di vite umane, falsi buonisti che ancora oggi continuano ad alimentare il racket dell’immigrazione clandestina. Ad uscire sconfitti, quindi, da questa sentenza sono gli scafisti ed il sistema malavitoso che li circonda. Così come sconfitti sono gli inguaribili radical chic che nell’agosto del 2019 sbraitavano a supporto della nave ong spagnola Open Arms. Fedeli ed immancabili compagni che, con il rolex al polso, si elevarono su di un piedistallo inneggiando ad una ipocrita difesa dei più deboli e dei più bisognosi”.

“Il mandato elettivo affidato dal popolo italiano a Matteo Salvini ed alla Lega è quest’oggi rafforzato, consolidato da un esito giudiziario affatto scontato – sottolinea il comunicato -. Grazie al coraggio dell’allora Ministro degli Interni, ed oggi vice Premier, c’è finalmente una ‘giurisprudenza’ chiara in materia: gli sbarchi si possono fermare, i confini si possono difendere, la legalità si deve garantire. Non è un reato pretendere legalità limitando gli arrivi e quindi i morti in mare, anzi, con la sentenza odierna tutto ciò diventa per la politica italiana e per la Lega un dovere! Da ora in poi i Ministri degli Interni potranno limitare gli sbarchi come solo Matteo Salvini e la Lega seppero fare”.

“La Lega grossetana, in conclusione, non può far altro che prendere spunto da questo epico accadimento, continuando nella linea politica del partito – termina la nota -. Con ferma convinzione, anche nel nostro contesto locale, continuerà l’azione sinergica con al Lega nazionale affinché si attuino iniziative mirate ad un reale contrasto del fenomeno dell’immigrazione clandestina, tanto cara ed economicamente vantaggiosa per la sinistra italiana”.