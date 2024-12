Verso il congresso nazionale: una componente di Azione Grosseto sostiene Giulia Pastorella

Si è tenuto a Firenze, alla Manifattura Tabacchi ,nella serata di giovedì 19 dicembre, un incontro organizzato dalla candidata alla segreteria nazionale di Azione, Giulia Pastorella: il congresso si terrà entro il 31 marzo 2025, preceduto dalle votazioni provinciali ed estere per l’elezione dei delegati all’assemblea nazionale, da tenersi in un’unica giornata tra il 14e il 16 febbraio 2025.

Erano presenti delegazioni del partito da tutte le province toscane che aderiranno in comitati di sostegno alla mozione congressuale “Dipende da noi”, che vede proprio nella giovane deputata la protagonista interprete di tale iniziativa politica. Per Grosseto erano presenti Antonio Tronconi (responsabile comunicazione di Azione Grosseto) e Susanna Perin del direttivo provinciale.

“Giulia Pastorella non è una candidatura autoreferenziale – precisa Antonio Tronconi -, ma il risultato della spinta esercitata dalla base del partito per la forte esigenza di una rappresentatività finora non correttamente interpretata dall’attuale segreteria di Carlo Calenda. A Grosseto Giulia Pastorella avrà il sostegno e l’appoggio di una larga componente azionista poiché Giulia è la perfetta figura per rilanciare Azione quale maggiore forza dell’area liberal-democratica”.

L’incontro è stato l’occasione per confrontarsi su idee, visioni, proposte. Ma soprattutto per coinvolgere direttamente le risorse del partito nella costruzione dal basso della stessa mozione congressuale.

Giulia Pastorella è tra i fondatori di Azione, è stata eletta vicepresidente durante il primo congresso del partito e fa parte della segreteria nazionale con delega ai gruppi tematici. E’ stata eletta nel Consiglio comunale di Milano nell’autunno 2021 ed alla Camera dei Deputati alle elezioni del 25 settembre 2022, dove appartiene al gruppo Azione – Per – Renew Europe. In Parlamento siede nella IX Commissione – Trasporti, poste e telecomunicazioni.

Nata e cresciuta a Milano, si è trasferita nel Regno Unito per laurearsi ad Oxford in filosofia e lingue moderne. Ha conseguito un Master a Sciences Po a Parigi (Istituto di studi politici) e un PhD in Affari europei alla London School of Economics, dove ha anche insegnato. Ha lavorato per quasi cinque anni come responsabile delle relazioni istituzionali di HP, prima per il Regno Unito, poi a livello europeo e infine a livello globale, sempre occupandosi di aspetti legati a cybersecurity e data policy. Prima di diventare deputata, è stata direttrice delle relazioni istituzionali con le istituzioni europee di Zoom.