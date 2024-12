Il Ministero per la disabilità stanzia oltre 25 milioni per progetti inclusivi: il plauso della Lega

Grosseto. “Non posso far altro che esprimere grande soddisfazione per il risultato appena ottenuto da Alessandra Locatelli, Ministro per la disabilità”: queste le parole espresse da Sara Minozzi, responsabile Lega del dipartimento disabilità per la Toscana.

“Con i decreti appena approvati in Conferenza unificata – continua Minozzi –, il Ministero per la disabilità ha stanziato 20 milioni di euro da destinare alle associazioni e agli enti del terzo settore che si occupano di disabilità e 5,2 milioni di euro alle Regioni per i progetti che riguardano l’ipoacusia. Le risorse stanziate per le associazioni ed enti del terzo settore, venti milioni, saranno ripartite tramite un apposito bando, atto a promuovere iniziative concrete. In particolare questo bando incentiverà lo sviluppo e la valorizzazione delle competenze e dei talenti del soggetto diversamente abile e la diffusione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato. Le risorse destinate invece alle Regioni, quindi 5,2 milioni di euro, saranno destinati per dare continuità alle piattaforme e ai servizi di interpretariato nella lingua dei segni italiana e lingua dei segni italiana tattile, e per le tecnologie innovative per l’abbattimento delle barriere alla comunicazione o all’informazione”.

“Nella mia recente esperienza di assessore al sociale del Comune di Grosseto, ho avuto il piacere e l’onore di prestare il mio supporto all’attuazione di misure che incentivassero l’accessibilità universale – termina Minozzi -. Stesso principio che oggi ha un ruolo cardine all’interno dei Decreti approvati nella Conferenza unificata. Posso affermare, con orgoglio, che le linee da me intraprese nell’esercizio del mio ruolo di assessore al sociale rispecchiano quest’oggi ancora più le stesse linee di indirizzo dettate dal competente Ministero”.