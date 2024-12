Approvato il bilancio regionale: ecco gli investimenti in provincia di Grosseto

“È stato un lavoro intenso e i risultati ottenuti per la provincia di Grosseto sono significativi e di grande impatto per lo sviluppo del territorio e i servizi alle comunità”,

Con queste parole l’assessore alle attività produttive, all’economia, al credito e al turismo della Regione Toscana Leonardo Marras e Donatella Spadi, consigliera del Pd, commentano gli importanti stanziamenti contenuti nel documento di bilancio 2025 della Regione e destinati all’area della provincia di Grosseto.

“La Regione Toscana – dichiarano Marras e Spadi – prosegue nel suo impegno strategico per il benessere e lo sviluppo dei cittadini, con un bilancio 2025 che punta a ridurre le liste d’attesa nella sanità, sostenere la legge per la ‘Toscana diffusa’ e garantire un’aliquota Irap agevolata dello 0,92% per gli enti del terzo settore iscritti al Runts. In questo quadro, spiccano gli interventi a favore della provincia di Grosseto, che mobilitano risorse per oltre 6 milioni di euro, confermando la centralità del territorio nella programmazione regionale.”

Gli interventi in provincia di Grosseto

Tra le misure più rilevanti, figurano investimenti che migliorano le infrastrutture strategiche, tutelano l’ambiente e valorizzano il patrimonio culturale.

Pensiamo ad esempio alla variante stradale S.P. 4 Pitigliano-Santa Fiora, per cui sono stati stanziati 3 milioni di euro per un nuovo tracciato che migliorerà la viabilità locale, rientrando nella missione “Trasporti e diritto alla mobilità”, la laguna di Orbetello, a cui sono destinati 1,12 milioni di euro all’anno, per il triennio 2025-2027, per interventi di tutela ambientale e recupero ecosistemico di uno dei più importanti patrimoni naturalistici regionali, Monte Argentario, con un impegno di 500.000 euro per il restauro del Bastione Santa Barbara e delle mura storiche, promuovendo la valorizzazione di un luogo di rilevanza storica e culturale, il teleriscaldamento ad Arcidosso, dove sono previsti 1,5 milioni di euro per completare una rete di distribuzione alimentata da vapore geotermico, sviluppata in collaborazione con Enel Green Power, un esempio virtuoso di transizione energetica.

Questi interventi si affiancano ad altri programmi regionali, come il potenziamento delle reti di trasporto pubblico locale, la sicurezza idrogeologica e la digitalizzazione, tutti pensati per migliorare la qualità della vita dei cittadini.

“Vorrei anche evidenziare – dichiara la consigliera Donatella Spadi – l’ordine del giorno presentato assieme al consigliere Ulmi che richiede uno stanziamento di 500mila euro per la Fortezza Orsini di Sorano, che andranno per interventi urgenti per il recupero di questo importante monumento”.

“Con il bilancio 2025 – concludono l’assessore Marras e la consigliera Spadi –, la Regione Toscana ribadisce la volontà di essere al fianco delle comunità locali, promuovendo un modello di sviluppo che integra sostenibilità, innovazione e valorizzazione delle eccellenze territoriali”.