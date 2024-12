Codice nautica, Simiani: “Salvini in stato confusionale, sicurezza a rischio per incentivare turismo?”

Grosseto. “Sulla modifica al Codice della Nautica il Ministro Salvini ha toccato il fondo: il suo Ministero, rispondendo ad una interrogazione parlamentare, ha infatti avuto il coraggio di motivare le nuove disposizioni che rendono di fatto difficoltose e rischiose le procedure di emergenza e soccorso in caso di naufragio come norme imposte dall’Europa, facendo riferimento ad un atto della Commissione dell’Unione europea che parla però di promozione dell’economia del mare e non di sicurezza.

In sintesi: per questo Governo le imbarcazioni non dovranno più dotarsi obbligatoriamente di strumenti spesso indispensabili per assicurare l’incolumità dei passeggeri perché occorre, cito testualmente la risposta del dicastero, ‘garantire una maggiore crescita ed occupazione nel turismo costiero’. Viene poi aggiunto che le modifiche apportate al Codice della nautica, che stravolgono di fatto le attuali norme e consentono strumenti di soccorso meno performanti, sono state fatte per semplificare i procedimenti amministrativi e per aumentare l’innovazione tecnologica nel settore; quindi il risultato è l’opposto di quanto chiesto.

Di fronte a queste affermazioni farneticanti prendiamo atto che il Ministro Salvini non sappia di cosa si parli. Una cosa però è chiara: queste disposizioni riducono drasticamente la sicurezza in mare e penalizzano gravemente molte imprese del Paese, ed in particolare della provincia di Grosseto, che da anni producono le zattere, vanto del Made in Italy per innovazione e sicurezza nautica”: è quanto dichiara il capogruppo Pd in Commissione Ambiente Marco Simiani sulla risposta alla sua interrogazione sulle modifiche al Codice della nautica svolta a Montecitorio.