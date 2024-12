Rifondazione Comunista si riunisce in congresso: il programma

Grosseto. Il circolo di Grosseto “Vittorio Stefanini” del Partito della Rifondazione Comunista, domenica 15 dicembre, dalle 9, sarà impegnato nello svolgimento del congresso.

“Il congresso è un momento importante nella vita di un partito come il nostro che, pur tra mille difficoltà, è comunque radicato in tutta Italia ed è presente in ogni piazza, in ogni evento, sempre al fianco di chi lotta per l’affermazione dei propri diritti, sia civili che sociali – si legge in una nota del partito –. Proprio in questi giorni, 34 anni fa, Rifondazione Comunista nasceva e noi ci siamo ancora per raggiungere gli stessi obiettivi pur in un contesto profondamente cambiato, ma in cui riteniamo che ci sia più che mai bisogno di un partito come il nostro. È un momento di riflessione e di condivisione tra compagne e compagni al quale siamo comunque lieti di invitare chiunque vorrà partecipare”.