Nuovo Orizzonte Civico, cena di Natale con sguardo al futuro: “Al via la campagna di tesseramento”

Grosseto. Una serata per scambiarsi gli auguri di Natale e per guardare al 2025 che da gennaio prevedrà un’ampia campagna di tesseramento ed un radicamento sempre maggiore nei territori della provincia.

Nuovo Orizzonte Civico si è ritrovato con i membri del direttivo, i coordinatori territoriali, gli eletti e con i propri rappresentanti istituzionali per una conviviale che ha rinnovato la forza del gruppo.

“È stato un momento che si è svolto in un clima di festa e di amicizia – afferma il presidente Claudio Pacella -, ma che ha anche permesso di prepararci al mese di gennaio in cui partirà la nostra prima, vera, campagna di tesseramento. Verso Noc c’è grande attenzione, la gente ci sta contattando, ma soprattutto in pochi mesi abbiamo costruito un movimento che è conosciuto e rispettato in tutta la provincia, anche da parte di chi, magari, per qualche rancore dovuto alle nostre passate esperienze politiche continua a cercare polemiche che noi non raccogliamo. Anche da qui si comprende l’attenzione che c’è verso di noi. Mi fa piacere sottolineare anche come i pochi assenti alla cena, assolutamente giustificati e dovuti a motivi professionali, siano parte fondamentale del nostro progetto”.

Pacella è orgoglioso di quanto in pochi mesi è stato costruito. “Oggi – afferma – abbiamo sei consiglieri comunali in Maremma, un consigliere provinciale e due assessori. Da gennaio contiamo di aumentare questi numeri perché dai territori alcuni eletti si stanno avvicinando. Abbiamo già avviato quattro sezioni intercomunali, ma sia da Follonica che dall’Amiata ci hanno chiesto di creare un coordinamento di zona su cui stiamo lavorando”.

Pacella ringrazia chi, ogni giorno, si impegna per Nuovo Orizzonte Civico. “Ho voluto ringraziare gli amici con cui abbiamo creato l’associazione – conclude il presidente – e tutti coloro che hanno un ruolo attraverso il quale quotidianamente si impegnano per il bene dei cittadini. In previsione del 2025 guardiamo a quello che sta accadendo in vista delle regionali, dove di sicuro saremo impegnati. La nostra priorità adesso è capire che cosa succederà nel mondo civico toscano, senza però escludere che, in assenza di un progetto convincente, si possa trovare un accordo con un partito o con un candidato, non rinunciando alla nostra connotazione che fonda le radici nel civismo”.