Consiglio comunale, la maggioranza: “Protesta della minoranza grottesca”

Groseto. “Questa mattina le opposizioni di centrosinistra hanno inscenato una protesta dagli esiti grotteschi.

I consiglieri di Partito democratico, Grosseto Città Aperta, Movimento 5 Stelle, Liberali riformisti e socialisti sono infatti usciti dall’aula cercando, invano, di far mancare il numero legale. Una mossa tanto maldestra quanto inutile, dato che il numero di delegati rimasti è stato sufficiente per portare a termine la discussione su importanti atti, come la biblioteca intercomunale, la protezione civile e un ordine del giorno riguardante temi etici.

In una giornata come quella odierna, contrassegnata dalla celebrazione della Festa della Toscana alla presenza delle autorità cittadine, sorprende che la quasi totalità delle opposizioni sia quindi riuscita a dimostrare il proprio scarso attaccamento al territorio. Restiamo convinti sia fondamentale offrire ai cittadini una buona politica, fatta di atti concreti e schietta dialettica istituzionale. Far venire meno ogni genere di confronto al solo scopo di tendere, peraltro in maniera goffa, brutte sorprese alla maggioranza e cavalcare artifici e mosse della più bassa politica non fa altro che danneggiare l’immagine del Comune e non rende spazio a eventuali appunti e rimostranze sui temi”.

Così i gruppi consiliari di maggioranza in una nota.