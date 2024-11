Il Generale Vannacci a Marina, il Pd: “Frazione blindata come mai prima d’ora”

Grosseto. “‘Al mio via scateneremo l’inferno’. È così che il Generale Vannacci, tramite un suo profilo social, chiama a raccolta le sue truppe di ‘dissennati’ e lo farà questo fine settimana a Marina di Grosseto che verrà in parte blindata come Fort Knox per accogliere il I° convegno nazionale denominato ‘Assemblea nazionale del vomitato ‘Il mondo al contrario’ da comitato culturale a movimento politico’”.

A dichiararlo, in un comunicato, sono i consiglieri comunali del Pd di Grosseto.

“Il Generale Vannacci presenta il suo movimento politico ‘Il mondo al contrario’ alle Terme Leopoldine di Marina di Grosseto e per lui sono state prese misure di sicurezza eccezionali mettendo sottosopra la frazione – continua la nota -. Vietata la sosta nelle strade limitrofe, spostata una fermata dell’autobus e vietato addirittura il transito nelle vie limitrofe alle terme. Tutto questo fino alle 20 del 23 novembre, orario in cui il primo convegno nazionale del mondo di Vannacci dovrebbe terminare. Mai sino ad oggi vi erano state prese misure eccezionali di questo tipo per la sicurezza. Molti politici, Ministri, Sottosegretari si sono alternati all’Hotel terme di Leopoldo in questi anni per iniziative politiche, ma mai vi era stata la necessità di un intervento di questa portata per garantire la sicurezza a un semplice Deputato del Parlamento europeo senza alcun incarico esecutivo di Governo”.

“Il Generale irrompe nella nostra società civile per aver scritto un libro che mira e oltraggia benissimo le minoranze sociali, le quali restano il suo punto focale – prosegue il comunicato -. Il Generale questo rivendica nel suo libro: l’anormalità di essere omosessuali oppure essere vegani e lo fa in mondo tranciante come fossero un villaggio in Afghanistan. Spezza le redini agli immigrati (il Generale disprezza la parola ‘migranti’, tipica di una certa ‘sinistra ideologizzata’). Il Generale demolisce ambientalisti, animalisti, socialisti, transgender e uccello fratino. Insomma, il Generale dove vede una minoranza si scaglia contro di essa, e lo rivendica nel suo libro perché, di nuovo. è soprattutto ‘un libro contro le minoranze, che in questo mondo al contrario comandano’. Insomma, occorre ancora capire se il Generale Vannacci ha un idea di governo del Paese o la sua retorica bigotta su temi etici sarà ugualmente ipocrita sulle questioni politiche di Governo, di cui si richiedono più preparazione e poca demagogia”.

“Sono le parole trancianti e e divisive che usa a renderlo una persona così pericolosa da condizionare una piccola località di mare e renderla inaccessibile? Se si ritiene che un personaggio politico di questo tenore possa avere tutta questa protezione, verrebbe da pensare che forse le sue parole di discriminazione verso le minoranze e verso quelli che lui chiama ‘diversi’ sono parole democraticamente inaccettabili tali da blindarlo dentro 4 mura. Su questo siamo d’accordo. Domani il Generale avrà un’accoglienza da vertice internazionale. Accoglienza che altri incontri ospitanti politici o persone di spicco alle terme, non hanno avuto – prosegue il Pd –. Ovviamente il generale Vannacci dovrà dire qualcosa di importante, lo si capisce dall’invito rivolto anche ai dissennati. «Se volete sapere come raddrizzeremo questo mondo al contrario, soprattutto se volete far parte di quei volenterosi sognatori e magari un po’ dissennati che lo raddrizzeranno, venite sabato prossimo 23 novembre», Così dice lui”.

“Il Comune e in particolar modo il consigliere Vasellini, referente politico dell’ex Generale della Folgore, si dimostrano particolarmente sensibili nell’accogliere il Generale Vannacci. Sono stati invitati a partecipare anche tutti i consiglieri comunali, che potranno ascoltare le sue idee politiche. «Ritengo che nelle mie vene scorra una goccia del sangue di Enea, di Romolo, di Giulio Cesare, di Dante, di Fibonacci ecc», dice Vannacci in tono epico. Noi, più sommessamente gli auguriamo di tenere un buon convegno. Un’occasione possibile grazie alla democrazia arrivata in Italia dopo il sacrificio di numerose vite umane, una democrazia che dà la possibilità anche a chi la pensa diversamente come Vannacci – termina la nota –, di esprimersi e di tenere conferenze che auspichiamo non abbiano toni eversivi”.