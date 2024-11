Dl “Salva-Milano”, Rossi: “Norma di buon senso che aiuta Comuni e settori dell’edilizia”

Roma. “Approvata in via definitiva una norma di buon senso, che non difende speculatori, come qualcuno dell’opposizione ha voluto insinuare, ma i cittadini e sburocratizza, una volta per tutte, il lavoro di Comuni e Pubbliche amministrazioni, che avranno a disposizione la chiarezza dell’interpretazione normativa.

Una legge che finalmente sblocca situazioni incancrenite e di contrasto normativo che perduravano da anni, che di fatto ingessavano il territorio. Tutti noi siamo contro il consumo indiscriminato di suolo. Anche se è bene precisare che deve essere deciso come attuare effettivamente questo principio, in quanto vi sono differenze abissali di consumo di suolo da zona a zona del nostro territorio italiano.

Finalmente, con questo provvedimento, abbiamo dato un’interpretazione aggiornata ad una norma vetusta, nata nel 1942, quando l’Italia era profondamente diversa da quella attuale. Quando vediamo nei cieli delle nostre città alzarsi una gru, aprire un nuovo cantiere, vuol dire che nel nostro Paese si muove anche il mondo dell’economia, del lavoro, della produttività e della ricchezza, con i nostri Comuni che hanno la possibilità di introitare oneri di urbanizzazione da reinvestire sul territorio per realizzare opere pubbliche a beneficio di tutti i cittadini.

È compito del Parlamento e di tutti noi legislatori, quello di agevolare i tantissimi cittadini e le giovani coppie ad avere una casa e, nel contempo, dare strumenti normativi e soprattutto certezze e snellimento alla macchina burocratica delle tantissime amministrazioni comunali che sino ad oggi erano rimaste bloccate”.

È quanto ha detto oggi in Aula il deputato di Fratelli d’Italia, Fabrizio Rossi, durante la dichiarazione di voto sulla Pdl “Disposizioni di interpretazione autentica in materia urbanistica ed edilizia”, definita anche “Dl salva-Milano”, appena approvata.