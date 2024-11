Agricoltura, Simiani: “Strage ovini in Maremma, Ministro intervenga contro Blue tongue”

Grosseto. “Il virus Blue tongue, dopo aver colpito il Nord Italia, sta ora decimando gli ovini in Maremma: sono necessarie misure urgenti per arrestare l’epidemia, circoscrivere i focolai e predisporre risarcimenti per le aziende“: è quanto chiede il deputato Pd Marco Simiani, annunciando un’interrogazione – insieme al capogruppo Dem della Commissione Agricoltura Stefano Vaccari – al Ministro Lollobrigida sulla diffusione del virus, veicolato dagli insetti ed in crescita esponenziale anche a causa delle alte temperature registrate nei giorni scorsi.

“L’entità e la gravità di queste infezioni, mai registrate fino ad ora con questi numeri, sono l’ennesima conseguenza dei mutamenti climatici. Servono protocolli aggiornati per prevenire e contrastare le stragi di pecore ed agnelli e vanno trovate le risorse per ristorare un settore fondamentale per l’agricoltura e l’economia territoriale”: conclude Marco Simiani.