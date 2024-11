Giornata dell’infanzia e dell’adolescenza, Rossi: “I giovani sono il futuro, vanno ascoltati”

Roma. “Oggi, nella Giornata mondiale dell’infanzia e dell’adolescenza, occorre ribadire l’importanza della prevenzione, dell’ascolto e del confronto con i nostri ragazzi, sia per coadiuvarli nel percorso di crescita, sia per tenerli lontano dalle derive di una certa società degradata, come l’utilizzo delle droghe e l’abuso di alcool.

Sempre per loro, lavoriamo in Commissione per offrire sostegno ai più fragili e deboli, facilitando l’accesso un livello d’istruzione maggiore e offrire supporto psicologico a coloro che ne hanno necessità. I ragazzi sono il futuro dell’Italia ed è nostro dovere fare il massimo per garantire un futuro all’altezza delle loro aspettative. Hanno bisogno di avere una direzione e di sostenerli nei momenti difficili della vita”.

È quanto dichiara il deputato Fabrizio Rossi, capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione bicamerale infanzia e adolescenza.