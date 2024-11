“La sanità pubblica non si tocca”: il Pd si mobilita e lancia una campagna d’ascolto

Grosseto. La segreteria provinciale del Partito Democratico di Grosseto lancia una mobilitazione in difesa della sanità pubblica e dà il via alla campagna di ascolto dei cittadini sui territori, ricercando il coinvolgimento attivo di tutti i circoli del Partito Democratico.

“Le problematiche sono tante e complesse – spiega Giacomo Termine, segretario provinciale del Partito Democratico, affiancato nel corso della conferenza stampa da Demetrio Cozzupoli, segretario dell’Unione comunale del Pd di Grosseto, Alberto Bertinelli, responsabile Enti locali del Pd maremmano, e Irene Marconi, sindaco di Massa Marittima –, alla base di tutte vi è la carenza di risorse finanziarie e di personale sanitario. Nonostante la presenza di professionisti di enorme qualità, non può reggere un sistema sanitario nazionale senza risorse. Ci sono chiare responsabilità del Governo, ma ci sono anche scelte organizzative sulle quali chiediamo un maggior impegno alla Regione Toscana.”

“Ci associamo alle necessità che ci fanno presente tanti cittadini – prosegue il segretario provinciale del Partito Democratico -. Non accettiamo, soprattutto in un territorio con una popolazione anziana e infrastrutturalmente fragile, che per fare visite specialistiche si debba fare un’ora e mezzo di macchina e che la sanità d’iniziativa abbia sempre meno risorse. Non accettiamo che i cittadini rinuncino o posticipino le cure per motivi economici, che la tutela della cronicità debba avere una differenziazione in base ai territori, tenendo conto che gli accentramenti organizzativi non abbiano portato il livello di servizi di prossimità richiesti sui territori, che i tempi per le selezioni ed il reclutamento del personale siano biblici e che l’attuale assetto normativo preveda i criteri di finanziamento solo sulla base del numero dei cittadini e svuota i primariati dentro i nostri ospedali”.

“Non accettiamo l’atteggiamento passivo di chi tende a minimizzare tutto lasciando che il sistema sanitario affondi sempre di più – aggiunge ancora Giacomo Termine –, perché è nostro dovere difendere il diritto alla salute e all’uguaglianza nell’accesso alle cure, condizione che solo la sanità pubblica riesce a garantire. Per questa ragione il Partito Democratico si fa promotore di una mobilitazione pubblica attraverso la quale tutto il territorio chieda con forza che vengano ascoltati i bisogni dei cittadini e si trovino soluzioni sulle criticità del sistema dei servizi sociosanitari locali, perché non accettiamo che la salute delle persone dipenda dalla loro condizione economic..”

“Contemporaneamente – conclude Termine -, fino all’inizio dell’anno prossimo avvieremo una campagna di ascolto su tutti i territori coinvolgendo i circoli del Partito democratico, ai quali chiederemo di raccogliere opinioni, punti di vista e di rilevare bisogno espressi dalla popolazione. Abbiamo attivato anche una mail in cui i cittadini possono segnalare disservizi: l’indirizzo è segretario@pdgrosseto.it. Sempre ad anno nuovo sarà elaborato un documento che raccoglierà le risultanze della campagna di ascolto ed organizzeremo un incontro pubblico in cui inviteremo il presidente della Regione, Eugenio Giani, l’assessore regionale alla sanità, Simone Bezzin,i e il segretario regionale del Partito Democratico Emiliano Fossi, affinché sostengano e accolgano le nostre istanze.”