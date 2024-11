Sanità, Simiani: “Ospedale Misericordia da 60 anni al servizio della comunità”

Grosseto. “L’ospedale Misericordia rappresenta un esempio concreto del valore del nostro Sistema sanitario nazionale. Investire in questa eccellenza e proteggerla significa costruire un futuro più giusto e sicuro per tutti. Celebriamo un traguardo importante di un luogo che non è soltanto una struttura sanitaria d’eccellenza, ma una salda colonna della nostra comunità, dove generazioni di cittadini hanno trovato cure, conforto e, soprattutto, speranza”: è quanto dichiara il deputato del Pd Marco Simiani sulla celebrazione del 60° anniversario della posa della prima pietra dell’ospedale, in programma oggi, sabato 16 novembre, nell’auditorium del nosocomio.

“In questi sei decenni il Misericordia è cresciuto, adattandosi ai cambiamenti della medicina e alle sfide del nostro tempo, ma senza mai perdere il suo tratto distintivo: la vicinanza alle persone. È grazie all’impegno di medici, infermieri e di tutto il personale sanitario che l’ospedale ha saputo mantenere alti i valori di umanità e professionalità”: conclude Marco Simiani.