Multiutility, il Pd: “Grosseto unica realtà della Toscana in cui non si affronta la questione”

Grosseto. “C’è una discussione accesa che anima la politica in tutta la Toscana, che viene sostanzialmente ignorato in provincia di Grosseto, ma che meriterebbe approdasse anche nelle nostre zone. Si tratta dell’opportunità o meno di costituire una multiutility regionale all’interno della quale far confluire le diverse aziende con i soci, nelle quali sono gli enti locali, che oggi si occupano di gestione del ciclo dei rifiuti, di quello delle acque, di produzione energetica e di distribuzione del gas. La Toscana, infatti, diversamente da quanto hanno già fatto Emilia Romagna, Veneto, Lombardia, Piemonte, Liguria e Lazio, è l’unica regione industrializzata del centro nord che non ha una propria grande azienda Multiservizi, come Iren, Hera, A2A, Acea….. “.

A dichiararlo, in un comunicato, è Roberto Valente, membro della direzione provinciale del Partito democratico.

“La discussione, che sembra almeno approdata alla decisione di massima di costituire una multiutility toscana, è ancora in pieno svolgimento rispetto a due grandi opzioni di fondo: quotarla o meno in borsa, oppure farne una semplice società ad azionariato pubblico (enti locali e cittadini), conferirle o meno il business del trattamento del ciclo delle acque, che come è noto comprende l’acqua potabile e la depurazione delle acque fognarie e reflue in generale – prosegue il comunicato –. Quello che a prima vista potrebbe sembrare una discussione molto tecnica, in verità riguarda temi molto politici. Nel senso che concerne questioni che incidono pesantemente sulla qualità della vita delle persone comuni, perché si parla di fornitura di energia e dei suoi costi, che si tratti di energia elettrica o gas, anche nella prospettiva della decarbonizzazione; si parla di ritiro, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e degli assimilati; si parla della distribuzione di un bene limitato e indispensabile come l’acqua potabile, che serve tanto a bere e a lavarci, quanto a garantirci le produzioni agricole. Fra le altre cose, beni pubblici che hanno un costo di produzione e distribuzione, che vengono ripartiti sui cittadini attraverso le tariffe”.

“Ebbene, nonostante l’enorme rilevanza di questa discussione, in provincia di Grosseto non se ne parla. O se ne parla pochissimo, solo in ambiti ristretti confinati alla politica o ad alcuni settori economici interessati allo sfruttamento di questi beni pubblici – sottolinea Valente -. Tutti quanti sappiamo che la provincia di Grosseto, per errori gravi fatti in passato trasversalmente agli schieramenti politici, non ha impianti di trattamento dei rifiuti che siano di proprietà degli enti locali. Ha dei pezzi di rete di distribuzione del gas, all’interno di società un po’ più grandi. E soprattutto ha, insieme agli enti locali della provincia di Siena, la proprietà di Fiora Spa, l’acquedotto che rifornisce 55 comuni delle province di Grosseto, Siena e di uno spicchio di quella di Arezzo. Una società che gestisce un monopolio naturale e che garantisce ai propri soci utili che superano il 10% del fatturato annuo totale. Già nel recente passato, in veste di cittadino e componente della direzione provinciale del Partito democratico, ho sollevato il problema delle modalità di riacquisizione della completa proprietà di Fiora Spa da parte dei soci pubblici. Senza che, non pretendo mi sia stato risposto sul piano personale, in sede politica sia stata presa in considerazione la questione che sollevavo”.

“Ecco, tenendo conto di tutto quanto ho cercato brevemente di mettere in fila, mi aspetterei che in questa provincia si cominciasse ad affrontare con trasparenza e una volta tanto con lungimiranza questo enorme tema. Chiarendo ai cittadini quali sono le posizioni in campo, sia in quello di centrosinistra, al quale appartengo, sia in quello di centrodestra. Perché bisogna accuratamente evitare che le decisioni che ci riguardano tutti vengono ancora una volta prese in altri contesti – termina Valente -. Magari con la compiacente inettitudine di chi oggi non ha idee da esprimere, ma domani sarebbe il primo a protestare per essere stato scippato”.