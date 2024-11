Conferenza programmatica del Forum agricoltura: iniziativa del Pd in sala Pegaso

Grosseto. Venerdì 15 novembre, alle 14.30, nella sala Pegaso del palazzo della Provincia, in piazza Dante, si terrà la conferenza del Forum agricoltura varato dal Partito Democratico di Grosseto. Si tratta di un nuovo spazio per discutere di agricoltura, ambiente e sviluppo rurale, nonché di criticità e proposte per il territorio.

“L’iniziativa nasce per volontà del Pd Grosseto di coinvolgere, tramite occasioni aperte e inclusive, cittadine e cittadini, imprenditori e associazioni interessati all’approfondimento e al dibattito riguardo allo sviluppo economico, culturale e sociale della Maremma nel perimetro che include agricoltura e ambiente – si legge in una nota del partito -. Al Forum partecipano già 52 aderenti tra agricoltori, esperti di settore, rappresentanti di istituzioni e ricercatori e sarà un’occasione per descrivere i lavori finora fatti, ma soprattutto per rilanciare l’attività del Forum e raccogliere anche nuovi contributi dagli interessati, che sono liberi di partecipare”.

“Sul modello della Conferenza regionale Toscana 2023, il Forum si è articolato in tre tavoli – continua il Pd –. Il primo tocca i temi dell’ innovazione, della conoscenza e della competitività in agricoltura, il secondo riguarda i cambiamenti climatici e la tutela ambientale e il terzo la valorizzazione dei prodotti agricoli e lo sviluppo rurale. Durante l’evento, saranno approfondite le tematiche emerse da questi tavoli di lavoro, raccogliendo nuovi contributi dal territorio, offrendo l’occasione a nuovi soggetti di partecipare”.

I partecipanti

Alla conferenza programmatica parteciperanno: Roberto Scalacci (esperto di settore), Attilio Tocchi (presidente di Confagricoltura Grosseto), Claudio Capecchi (presidente di Cia Grosseto), Simone Castelli (presidente di Coldiretti Grosseto), Francesco Limatola (presidente della Provincia di Grosseto), Roberta Casini (responsabile Agricoltura della segreteria del Pd Toscana), Riccardo Breda (presidente della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno), Maria Chiara Gadda (vicepresidente della Commissione Agricoltura della Camera), Marco Simiani (capogruppo Pd in Commissione Ambiente della Camera dei Deputati), Silvio Franceschelli (presidente della Commissione Agricoltura del Senato), Stefania Saccardi (assessore all’agricoltura della Regione Toscana), Dario Nardella (coordinatore S&D della Commissione Agricoltura del Parlamento europeo), Leonardo Marras (assessore a turismo e attività produttive della Regione Toscana), Camilla Laureti (europarlamentare e responsabile delle politiche agricole nella segreteria del Pd).

“L’incontro è aperto a tutti – termina il comunicato – e molto gradita la partecipazione di chi vorrà unirsi ai lavori guardando al futuro del territorio”.