Giornata dell’unità nazionale, CasaPound: “E’ una vera e propria festa della vittoria”

Grosseto. CasaPound incorona i monumenti alla vittoria di tutta la nazione, con corone di alloro e striscioni recanti la frase “4 novembre festa nazionale. Onora la Vittoria!“.

“Oggi si celebra la Giornata dell’unità nazionale in ricordo della fine della prima Guerra mondiale – si legge in una nota di casaPound -; l’Italia oggi ricorda, commemorando i suoi caduti, la fine della grande Guerra e l’armistizio di Villa Giusti, che consentì agli italiani di rientrare nei territori di Trento e Trieste e portare a compimento il processo di unificazione nazionale iniziato in epoca risorgimentale. Che la giornata di oggi non venga intesa come una semplice ricorrenza: che sia una vera e propria festa, essendo la nostra una delle poche nazioni che non festeggia la vittoria”.

“Riteniamo un obbligo morale di tutti quello di ricordare il sacrificio e l’impegno militare dei nostri connazionali lungo il confine nord-orientale, dallo Stelvio agli altipiani d’Asiago, dalle Dolomiti all’Isonzo e fino al mare; fu la testimonianza di quel profondo sentimento di amor di patria che animò i nostri soldati e gli italiani in quegli anni – prosegue il comunicato –. In quegli anni l’Italia dimostrò di essere una nazione e alimentò questo senso di appartenenza con la strenua resistenza sul Grappa e sul Piave, fino alle giornate di Vittorio Veneto, ed è proprio questa resistenza che noi ricordiamo e onoriamo e non quella tanto idolatrata il 25 aprile, che è una festa contro gli italiani del giorno prima, che non rende onore al nemico, ma nega dignità e memoria a tutti coloro che hanno dato la vita per la patria, solo per la patria, pur sapendo che si trattava di una guerra perduta”.

“Onorare il 4 novembre non vuol dire semplicemente celebrare una vittoria, o la sopraffazione del nemico – termina la nota -; per noi vuol dire onorare il sacrificio di oltre seicentomila caduti e di tante altre migliaia di feriti e mutilati, sacrificio necessario per difendere la libertà raggiungendo un’unità tanto difficile, quanto fortemente voluta”.