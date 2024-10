Grosseto. “Piena solidarietà e vicinanza al medico aggredito al pronto soccorso dell’ospedale Misericordia, durante lo svolgimento del proprio lavoro, da parte di un balordo che si era presentato nella notte al nosocomio maremmano in evidente stato di alterazione, colpendo a pugni e calci il sanitario intervenuto per visitarlo e subito dopo fuggito senza lasciare traccia. Adesso, si applichi, una volta individuato l’aggressore, l’arresto differito, come previsto dal decreto del Consiglio dei Ministri varato appena un mese fa dal Governo Meloni, proprio per tutelare medici, infermieri e oss che operano nei nostri ospedali e pronto soccorso.

La nuova norma, infatti, prevede sanzioni più incisive per chi commette reati e aggressioni. Previsti fino a 5 anni di carcere, 10mila euro di multa per i responsabili di danni alle strutture sanitarie e l’arresto in flagranza differita di 48 ore per chi commette violenze sia verbali che fisiche contro il personale sanitario”.

Così in una nota il deputato grossetano di Fratelli d’Italia, Fabrizio Rossi.