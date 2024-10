“Il pranzo della domenica”: al via il nuovo programma della giornalista Cristina Gimignani

Grosseto. Conto alla rovescia per “Il pranzo della domenica“, il nuovo programma di approfondimento politico in onda su Gr Parlamento la domenica, alle 13.

Ideato, diretto e condotto dalla giornalista e scrittrice grossetana Cristina Gimignani, il programma è incentrato sulla storia della prima Repubblica e andrà in onda per la prima volta domenica 20 ottobre. Sulle ali della nostalgia, un programma per la famiglia riunita per il pranzo della domenica.

“Un tempo si diceva che tutto è politica ed è proprio in questa ottica che ci proponiamo d’interpretare la realtà che ci circonda – afferma Cristina Gimignani –. Attraverso fatti di attualità, cronaca nera, sociale, intrattenimento, fino al fatto politico puro e semplice, si arriverà a parlare di personaggi ed eventi di un’epoca troppo spesso dimenticata della politica italiana. Nella prima puntata, sarà ospite Fulvio Abate”.

“‘Il pranzo della domenica’ è un mezzo per parlare politica in maniera ‘affettiva, sulle ali del ricordo – termina la giornalista -. Da Pasolini a Tortora, Andreotti, Berlinguer, Pannella, Craxi a Almirante, personaggi storici che meritano una voce nei nostri ricordi. Saranno utilizzati vecchi spezzoni radio e tv e audio entrati nel cuore degli italiani. Come sigla, quella del vecchio ‘tg l’una’, quasi un rotocalco. La parte storica iniziale sarà inframezzata da molte canzoni, interviste e commenti di ieri e di oggi”.